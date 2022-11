A Plague Tale: Requiem už hrál milion lidí. Je to ale důvod k oslavám?

Vydavatelství Focus Entertainment se tak trochu staromilsky pochlubilo zajímavým numerem. Před necelými třemi týdny vydaná akční adventura A Plague Tale: Requiem má prý jeden milion hráčů a hráček. Jenže co to znamená? Prodeje hry koncovým zákazníkům? Rozhodně ne. Prodeje hry do obchodů? Taky ne.

A Plague Tale: Requiem vyšla 18. října na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a taky na Nintendo Switch. A jakkoliv nejde o obří blockbuster podpořený masivní reklamní kampaní, hra mohla oslovit minimálně desítky milionů hráčů.

