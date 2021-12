A Plague Tale: Requiem se předvádí v nádherném traileru

10. 12. 2021 14:30 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Že se chystá pokračování A Plague Tale, tentokrát s podtitulem Requiem, jsme se dozvěděli už letos v létě. Během včerejšího udílení The Game Awards nám ale tvůrci ze studia Asobo udělali radost novým trailerem, který přináší i ukázku hraní. Velký rozdíl oproti minulému dílu v základu nečekejte. Klasicky se tu budete hlavně plížit a snažit se vyhýbat hordám krys, Amicia ale podle všeho proti svým protivníkům bude moct tentokrát zasáhnout i trochu krvavějšími způsoby než v případě jedničky.

Na čem tvůrci zvlášť zapracovali, je technické zpracování. Hra vypadá aspoň podle traileru naprosto fantasticky. Vzhledem k tomu, že pokračování navazuje přímo na události prvního dílu, hrdinové se přesunou do nové lokace. A že se máme na co těšit. Krásná krajina tu stojí jako dokonalá kulisa k hrůzám, co se sourozencům opět ani tentokrát nebudou vyhýbat.

Datum vydání zatím ještě tvůrci konkrétně neoznámili, ale prý bychom se A Plague Tale: Requiem měli dočkat někdy během příštího roku.