11 minut z hraní The Outer Worlds 2 ukazuje inspiraci v Destiny i New Vegas

10. 4. 2025 10:34 | Novinky | autor: Jakub Malchárek





Sci-fi opera The Outer Worlds 2 od Obsidianu dostane sice úplně vlastní prezentaci během Xbox Games Showcase, která je v plánu 8. června, Microsoft ale už nyní ukázal 11 minut z hraní (ke zhlédnutí níže). Ve videu sledujeme hlavního hrdinu při tichém vniknutí do zařízení ovládaného tajemnou sektou, přičemž mu asistuje lehce vyšinutý kultista.

Ve hře bude mnohem více propracovaný systém plížení než v prvním díle. Nepřátelé si mohou všimnout těl padlých protivníků a zalarmovat okolí. Hráč se ale může bránit, například schopností, která nechá těla okamžitě zmizet. Což sice nezní jako bůhvíjaká revoluce, tichošlápkům ale dá nějaké ty možnosti, jak hrou procházet, navíc.

Do hratelnosti přibudou i nové sci-fi nástroje. Skener N-Ray odhalí jinak neviditelné nepřátele a ukáže živá těla i skrz pevné překážky. Musím Obsidian pochválit, že z ukázky přestřelky působí lépe než v prvním The Outer Worlds. Vývojáři se prý inspirovali v sérii Destiny a jde to podle mě vidět. Akce je svižnější, výborná je navíc pasáž s vrženým granátem a následným zpomalením času a sestřelením jej ještě v letu.

Pořád budou ale The Outer Worlds 2 primárně RPG, které řídí čísla a statistiky postavy i předmětů. Proto mohou být někteří nepřátelé zbytečně odolní a dostávám z akce „bethesdovský“ pocit, což není poklona. Když už je řeč o Bethesdě, tak Obsidian uvedl, že se při vývoji také silně inspiroval svou legendární hrou Fallout: New Vegas. V ukázce se to projevuje například skonem postavy, kterou jste mohli zachránit. Čeká vás zkrátka spousta rozhodnutí, která ovlivní, jak dopadne příběh, a to Obsidianu (skoro) vždycky šlo.

The Outer Worlds 2 vyjdou letos na PC, PS5 a Xboxu Series X/S.