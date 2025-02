Zakladatel Call of Duty způsobil chaos: Jeho dron sestřelil hasicí letadlo během požárů v LA

4. 2. 2025 12:01 | Herní kuriozity | autor: Tomáš Mlýnský

Peter T. Akemann, spoluzakladatel slavného herního studia Treyarch, které stojí za sérií Call of Duty, se nedávno přiznal k tomu, že během rozsáhlých požárů v Los Angeles jeho dron narazil do hasicího letadla. Díky dohodě o vině a trestu se vyhnul možnému ročnímu trestu odnětí svobody. Místo toho odpracuje 150 hodin veřejně prospěšných prací, a to zejména pomocí při požárech v jižní Kalifornii. Kromě toho musí zaplatit pokutu ve výši 65 tisíc dolarů (v přepočtu přes 1,6 milionu korun), což odpovídá nákladům na opravu poškozeného letadla.

Incident se odehrál v době, kdy požár v oblasti Palisades ohrožoval Los Angeles. Akemann v té době provozoval dron, který se dostal do kolize s hasicím letadlem typu „Super Scooper“, specializovaným na shazování vody na požáry. Náraz poškodil křídlo letadla natolik, že muselo být dočasně vyřazeno z provozu.

Americký státní zástupce Joseph McNally upozornil, že létání s drony v krizových situacích představuje obrovské riziko pro zasahující složky a ohrožuje jejich schopnost efektivně pomáhat. „Každý, kdo poruší tato pravidla, bude čelit zatčení a trestnímu stíhání,“ uvedl McNally.

Akemann prostřednictvím svého týmu vydal prohlášení, v němž vyjádřil hlubokou lítost a převzal plnou odpovědnost za svůj čin. Přestože spoluzakládal Treyarch, ze společnosti odešel již před více než 20 lety. Podle serveru The Verge nedávno skončil také ve funkci prezidenta Skydance Interactive a zároveň si smazal své účty na sociálních sítích, včetně X (dříve Twitter) a LinkedIn.

Na rozsáhlé požáry v LA reagovaly i velké společnosti z herního průmyslu. Například Riot Games uspořádalo sbírku v League of Legends a Valorant, zatímco Sony darovalo 5 milionů dolarů na pomoc při hašení požárů a obnovu postižených oblastí.