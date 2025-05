Vymysleli ve hře šílenou zbraň: šipky, které pšoukají

19. 5. 2025 9:30 | Herní kuriozity | autor: Tomáš Mlýnský

Každý někdy potřebuje vypnout – a vývojáři populární survival hry Rust z Facepunch Studios to řeší po svém. Jednou za čas si dají „týden šíleností“, kdy místo oprav bugů pracují na nápadech, které by mohly být geniální, nebo v tom nejlepším smyslu totálně mimo.

Letos přišla na svět nová bizarnost: šipky, které po zásahu vypouští větry. Ano, čtete správně.

Podle jednoho z programátorů, který výtvor pojmenoval prostě „Fart Dart“, šipka nejen že vydá zvuk, ale dokonce vaši pozici prozradí všem v okolí. Čím víc jich vystřelíte, tím hlasitější a trapnější efekty vás čekají. Ideální způsob, jak zničit moment překvapení – a důstojnost.

zdroj: Facepunch

A to není všechno. V rámci stejného experimentálního týdne vznikly i další zvláštní typy šipek. Jedna například hráči úplně pomotá ovládání, jiná ho na deset vteřin zbaví zvuku. Všechny mají společné to, že sází spíš na chaos než realismus.

Zda se pšoukací šipky dostanou do finální verze hry, není jisté. Ale vzhledem k tomu, že Rust nikdy nebral sám sebe úplně vážně, nebylo by to až tak nepravděpodobné. A ano – hodily by se přesně k té foukačce, kterou přinesla džunglová aktualizace.

Aktualizace „Jungle Update“ do hry přidává zcela nový biom džungle, který se rozprostírá v pobřežních oblastech, kde hráči začínají svou cestu. Tento biom se vyznačuje hustou vegetací, včetně stromů kapok, po kterých lze šplhat a houpat se na liánách, což umožňuje pohyb nad zemí. Džungle je domovem nových monumentů, jako je Zikkurat a starobylé ruiny, které nabízejí atmosférické prostředí a rané herní odměny. Mezi novými zbraněmi najdeme bumerang a výše zmíněnou foukačku s různými typy šipek, včetně těch, které způsobují radiaci nebo dezorientaci.

Džungle je také obývána nebezpečnými predátory, jako jsou tygři a krokodýli. Tygři se plíží za hráčem a útočí nečekaně, přičemž ve hře existují tři různé náznaky, které mohou hráče varovat před jejich přítomností. Krokodýli, ačkoliv se zdají pomalí, představují tvrdé protivníky, zejména při přechodu řek, které jsou nyní širší a hlubší. Hráči by měli být obezřetní a využívat nové mechaniky, jako je právě houpání na liánách, aby smrtící vody překonali.