Všemi milovaný herec z Falloutu a Skyrimu leží v kómatu, rodina prosí o pomoc

28. 1. 2025 12:00 | Herní kuriozity | autor: Tomáš Mlýnský

Známý dabér her od Bethesdy, Wes Johnson, byl nalezen v kritickém stavu a jeho rodina žádá fanoušky o pomoc. Johnson je nejvíce proslulý svým dabingem postavy Sheogoratha v sérii The Elder Scrolls, ale patří ke smetánce herního dabingu a hlasu, který určitě znáte.

Podle informací z GoFundMe stránky byl Johnson 22. ledna nalezen v hotelovém pokoji v Atlantě v bezvědomí. Záchranářský tým měl potíže najít puls a nyní Johnson bojuje o život na jednotce intenzivní péče.

Johnsonův hlas je neodmyslitelně spjat s postavou Sheogoratha, daedrického prince šílenství, kterého ztvárnil ve hrách The Elder Scrolls IV: Oblivion a The Elder Scrolls V: Skyrim. Jeho energický a nezapomenutelný projev této postavy si získal srdce mnoha hráčů. Kromě role Sheogoratha propůjčil Johnson svůj hlas i dalším významným postavám ze série The Elder Scrolls, jako jsou Lucien Lachance a císař Titus Mede II.

Rodina Wese Johnsona nyní žádá fanoušky o finanční podporu na pokrytí nákladů na jeho léčbu prostřednictvím kampaně na GoFundMe. I když původní finanční cíl byl již překročen, náklady na léčbu mohou být značné, a proto je každá pomoc vítána.

Johnsonova kariéra zahrnuje nejen dabing, ale i práci v rádiu, sportovní komentování a televizní role. Pro připomenutí Johnsonova ikonického dabingu Sheogoratha můžete zhlédnout následující video: