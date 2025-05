Píseň ho proslavila po celém internetu. Jen jemu to roky nikdo neřekl

15. 5. 2025 11:17 | Herní kuriozity | autor: Tomáš Mlýnský

Zajímavost, kterou zná překvapivě málo lidí: Jason Charles Miller – vokalista známý fanouškům Final Fantasy XIV díky emotivním skladbám jako To the Edge, Close in the Distance nebo čerstvé Unleashed z raidu Arcadion – je taky hlasem za legendární hymnou Rules of Nature z akční šílenosti Metal Gear Rising: Revengeance.

Jo, ta píseň, co vrcholí přesně ve chvíli, kdy Raiden rozčtvrtí mečem devítimetrového robota. Ta, co spustila virální vlnu Rules of Nature goes with everything, při které fanoušci píseň roubovali na libovolné scény z filmu, seriálu nebo anime, aby dokázali, že se skladba skutečně hodí do jakékoliv situace.

A teď to nejlepší: samotný Miller roky vůbec netušil, že se z jeho hlasu stala legenda memů. „Úplně mi to uniklo,“ přiznal. „Nevěděl jsem o tom asi dva roky, protože moje jméno nebylo na původním soundtracku vůbec uvedeno. Až když to Konami hodilo na Spotify, objevilo se tam i moje jméno – a až tehdy si to lidi začali spojovat.“

Miller se tomu dnes směje, ale bylo to pro něj trochu hořkosladké. „Chtěl jsem si ten moment slávy užít. Místo toho jsem se o něm dozvěděl pozdě.“ No, i tak si aspoň může užít tu pozdní slávu s odstupem – a rozhodně to není poprvé, co zůstal nepoznaný.

Zajímavé je, že podobná situace se stala i s jeho prací na Cyberpunku 2077, kde s vedlejším projektem Rezodrone natočil několik skladeb. Ani tam ho fanoušci nejdřív nespojili. Dnes je Miller pro mnohé hráče tím „neznámým známým hlasem“, který slyšeli už mockrát, aniž by si to uvědomili.