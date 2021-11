New World se pořád nelepší. Tvůrci panikaří a dělají chyby

23. 11. 2021 16:00 | Komentář | autor: Jan Slavík

Před měsícem jsem v recenzi napsal, že pokud se povede všechno opravit, vyladit a přidat potřebný obsah, z MMO New World od Amazonu bude pecka. Označte mě za naivku a ukažte si na mě prstem, protože se tomu stále snažím věřit. Ale prozatím se zdá, že cesta to bude velmi křivolaká a daleko trnitější, než by bývalo bylo záhodno.

Vývojářům z Amazon Game Studios momentální situaci nezávidím, ani co by se za nehet vešlo. Po uspěchaném vydání se na ně začaly valit problémy ze všech stran. Kam se člověk podíval, tam se něco rozbilo, a do hektické snahy honem hru dostat z nejhoršího se ještě přidávaly stále sílící hlasy (oprávněně) požadující více obsahu.

Bylo (a je) toho potřeba udělat hodně a zároveň velmi rychle, protože hra ztrácí hráče alarmujícím tempem. A výsledkem podobně dvojbřitého tlaku byl (a je) jeden velmi lidský úkaz: Spěch. Vývojáři panikařili a v horečnatém presu chrlili patche, aniž by je někdo měl čas nejdřív pořádně vyzkoušet. A snad ani není potřeba mít letité zkušenosti s vývojem, aby člověk odhadl, jak podobný přístup musí nutně dopadnout.

Hasíme požár benzinem

Příkladem za všechny lze uvést změny, které před několika dny zapříčinily prudký propad uživatelských hodnocení na Steamu. Věc se má následovně: Jak jsem zmínil v recenzi, na levelu 60 se hráči snaží zlepšit výbavu grindem elitních zón. Byla to víceméně pravidelná denní aktivita, u které se potkávaly celé guildy a která tak trochu suplovala například známé wowkařské raidování.

Ve vývojářských očích byl nicméně problém, když se k pokoření elitní zóny pravidelně scházelo třeba třicet lidí a obsah, který měl představovat endgamovou výzvu optimalizovanou pro zhruba pětičlennou partu, naprosto ležérně převálcovali, jak kdyby si PSG dalo přátelák se Sokolem Hostouň.

S rozhodnutím elitní zóny posílit a ztížit proto principálně souhlasím, protože nedávno to už začalo vypadat jak běh stáda goril. Nikdo se ani neobtěžoval nepřátele vůbec zabíjet, jen se proběhlo okolo, hejno rytířů se vrhalo na truhly jak slepice, kterým jste hodili hrst pšenice, vyrabovalo je a běželo dál. Žádná extra výzva, co si budeme nalhávat.

zdroj: Amazon

Jenže vývojáři to příšerně přepálili a teď zas pro změnu každý řadový nohsled umírá pět minut, když do něj buší deset lidí, a každý druhý dává takové rány, že i vysoce specializovaný tank jde do kolen raz dva. Tvůrcům věrným mottu „jeden krok kupředu, dva zpět“ se u toho ještě povedlo neúmyslně rozbít kořist z truhel, která je najednou výrazně horší, než bývala.

Jinak řečeno: New World z ničeho nic začal odměňovat daleko méně za mnohem více snahy a úsilí. A jak je nabíledni, na to komunita opravdu není zvědavá, čemuž se upřímně nelze divit, protože do elitních zón najednou nemá cenu ani chodit. Je to ztráta času.

Hlavně klid!

V internetovém prostoru narazíte na mnoho zlých jazyků, kteří to celé prohlašují za vývojářskou snahu uměle prodloužit herní dobu a zpomalit hráčský progres, protože hra zkrátka nemá dost obsahu. Ale já si něčím podobným vůbec nejsem jistý. Osobně si myslím (nebo spíše doufám), že se tvůrci ve svém nejlepším vědomí a svědomí pokusili hráčům poskytnout prostě trochu šťavnatější výzvu, jenže to strašně uspěchali a správně neodhadli.

Pánové a dámy z AGS: Prosím, zhluboka dýchejte. Tahle panika neprospívá vůbec, ale vůbec ničemu. Opravy jsou v poslední době tak zmatené, že to vypadá, jak když žák šesté třídy odevzdává domácí úkol z matematiky.

Poslední velký patch? Nová zbraň, paráda. Řada vítaných vylepšení a oprav, paráda. Propojený trh, takže nemusíte za každým předmětem do jiného města, přehledné zobrazení trofejí, zvýšená šance na lepší kořist se zapnutým PvP režimem, takže už konečně je proč ho vůbec zapínat, stále paráda.

Jenže co je to platné, když všechno dobré s přehledem zastiňují příšerné boty, co se povedlo nasekat. Třeba takové, že se u toho vývojářům také (krom již zmíněného přepálení elitních zón) například podařilo rozbít války, které jsou momentálně nehratelné kvůli lagům způsobeným onou novou zbraní. Povedlo se špatně naškálovat craftování šperků, které najednou bez sebemenšího důvodu potřebuje dvakrát tolik zkušeností než dřív. A třešnička? Zvládlo se omylem smazat celý jeden druh výbavy, takže řada hráčů byla najednou nahá. Studio přiznalo přešlap a poškození dostanou kompenzaci, ale už to, že se něco podobného vůbec může stát, důvěře nepřidá ani za mák.

Není se pak čemu divit, když komunita nové patche a updaty už ani neočekává s nadšením, ale spíš s nervozitou, co se zase sesype tentokrát. Ale tohle všechno se pořád ještě dá napravit! Vývojáři už předvedli, že tvář hry a zážitek z času v ní stráveného lze výrazně proměnit jedním jediným patchem. A když to šlo k horšímu, musí to logicky jít i k lepšímu.

Doufám, že k tomu dojde a že to bude co nejdřív, protože už je opravdu načase. New World pořád má na to, aby z něj byla špičková hra, ale vývojáři z Amazon Game Studios se musejí dát trochu do kupy, protože věřit jejich hře a práci je čím dál tím obtížnější úkol.