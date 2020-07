Xbox One X končí

17. 7. 2020 12:11 | autor: Adam Homola

Microsoft vyklízí pole dřív, než na něj vůbec bude moct vstoupit s novou konzolí. Redmondský technologický gigant totiž oficiálně oznámil ukončení výroby dvou konzolí: Xbox One X a Xbox One S All-Digital Edition. Ze série Xbox One tak bude Microsoft nadále vyrábět a prodávat jen a pouze Xbox One S.

Zaříznout svoji hlavní konzoli ještě před příchodem nové generace je prazvláštní krok, nicméně vysvětlení bude nejspíš jednoduché: Xbox One X (a S All-Digital Edition) se asi moc neprodával, proto není motivace ho udržovat při životě vedle nadcházejícího Xbox Series X. Což je většinou běžná praxe – starší verze konzole může jít s cenou dolů a zaměřit se na trhy, kde si nejnovější drahou konzoli nikdo kupovat nebude.

Microsoft své rozhodnutí zastavit výrobu „nejvýkonnější konzole světa“ nijak konkrétně nevysvětlil. Pro The Verge nabídl jen jednu nicneříkající větu: „Jak se připravujeme na budoucnost s Xbox Series X, tak přirozeně zastavujeme produkci Xbox One X a Xbox One S All-Digital Edition.“

Obzvláště podivné je to navíc ještě v případě, kdy mají hry od Microsoftu vycházet jak na Xbox Series X, tak i na konzole ze rodiny Xbox One (a PC...) ještě minimálně dva roky, jak potvrdil sám Phil Spencer. Xbox One X tak nepřichází o podporu a pokud ho doma máte, budete si na něm moct zahrát Halo Infinite a nejspíš i další Gears, Forzu a možná i to Fable, pokud vyjde v dohledné době. Jen si ho už prostě nekoupíte.

Nová generace Xboxu s označením Series X by měla přijít na trh ještě letos, ovšem zatím neznámo, kdy přesně, za jakou cenu a jestli bude dostatek kusů na všech trzích, kde se doteď prodával Xbox One X. Je klidně možné, že se na náš trh Series X letos nedostane v dostatečném množství kusů, pokud vůbec. Ostatně Xbox One přišel na český trh s téměř ročním zpožděním a svého času jsme museli čekat i na Xbox 360.

Když teď na chvíli odhlédneme od Microsoftu a podíváme se na druhou stranu řeky, zjistíme, že tam je to přesně naopak. Sony si na prodeje PlayStation 4 stěžovat nemůže, PlayStation 4 Pro zatím pořád vyrábí a nedávno se investorům chlubila, že PS4 bude bez problémů fungovat po boku PlayStation 5 několik let. Po finanční stránce pak Sony předpokládá, že pro ni bude PS4 relevantní minimálně do roku 2022.

zdroj: Archiv