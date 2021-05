Unreal Engine 5 slibuje hraní ve 4K při nárocích 1080p

28. 5. 2021 8:00 | Hardware | autor: Jiří Svák

Pátou generaci Unreal Enginu odhalil Epic už minulý rok. Společně s příslibem implementace nových technologií jsme se tehdy dočkali i videa, ve kterém společnost představila všechna důležitá vylepšení oblíbeného herního motoru. A musíme říct, že to celé vypadalo famózně.

Základním kamenem nového enginu jsou technologie Nanite pro ultradetailní geometrii a textury objektů a Lumen pro dynamické a plně reaktivní nasvícení scény. Pokud vám předcházející věta zní jako neproniknutelný žargon, odkážu vás na svůj rok starý článek, kde jsem novinky v Unreal Enginu 5 vysvětloval. Popisy technologií jsou platné i dnes. Především vývojáři se mají na co těšit, protože jim nový engine potenciálně ušetří spousty práce a času.

Ostatně, jak to s novým Unreal Enginem vypadá, si od včerejška mohou všichni ověřit v otevřeném předběžném přístupu. Epic uvolnil předprodukční verzi programu včetně vzorového dema, kde si zájemci mohou začít prototypovat svůj nový projekt.

Start early accessu doprovází i další video. Nyní je více zaměřené na profesionály a kromě nových technologií prezentuje i vylepšení v uživatelském prostředí, zjednodušení workflow a další vývojářské detaily. Vyplývají z něj však i zajímavé novinky pro hráče.

Tak například Unreal Engine 5 přináší své vlastní řešení pro upscale obrazu, které se kvalitou údajně přibližuje nativnímu renderu. Technologie se nazývá Temporal Super Resolution a podle autorů jde o techniku vyhlazování. V praxi nicméně půjde pravděpodobně o sofistikovanější obdobu TAA, kdy hra využívá obrazových informací předcházejícího snímku pro vykreslování toho aktuálního. Novince pro získání ostrého obrazu téměř dosahujícího nativního 4K prý stačí data v rozlišení 1080p, podobně by na tom měly být i výkonnostní nároky. Což prostě zní skvěle a připomíná mi to konkurenční DLSS od Nvidia.

Technologie by měla běžet na grafikách podporujících Shader Model 5, tedy všech s podporou DirectX 11/12, VULKAN (a později i Metal od Apple), a samozřejmě na nových konzolích Xbox Series X|S a PlayStationu 5, pro které je optimalizována. Kdo má tedy doma novější PC nebo konzoli aktuální generace, bude moct v budoucnu z novinek těžit.

Vzhledem k velikosti dema ale trochu panují obavy, jak moc narostou nároky her na úložiště. Samotný vzorový projekt Unreal Enginu 5 totiž zabírá značných 100 GB. A to jde obsahem jen o zlomek toho, co nabízí plnohodnotná hra. Ukazuje se tak, že ačkoli systém jako Nanite dokáže ukočírovat FPS i při použití modelů s miliardami polygonů a textur s astronomickými rozlišeními, velikost zdrojových dat zatím ošálit neumí. Což ostatně potvrzují i výpovědi oslovených vývojářů, kteří mají z narůstajících nároků her na diskovou kapacitu obavy.

Samozřejmě, do vydání ostré verze Unreal Engine 5 se toho může ještě hodně změnit a Epic Games mohou zapracovat na nějaké pokročilé bezztrátové kompresi. Stále je ještě dost času – plná verze Unreal Enginu 5 má vyjít až v první půlce příštího roku.