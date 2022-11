Testujeme SSD do PlayStation 5

21. 11. 2022 17:00 | Hardware | autor: Jiří Svák

S možností rozšíření úložiště počítal PlayStation 5 už od svého vydání. Inženýři mu k tomu nadělili M.2 slot kompatibilní se zavedeným standardem NVMe SSD, což je z pohledu zákazníka vstřícný design, protože mu potenciálně dává na výběr ze spousty modelů s rozličnou kapacitou i cenovkou.

Alespoň na papíře tak řešení Sony vypadalo lépe než cesta Microsoftu, který možnost upgradu Xboxu omezil pouze na proprietární moduly vyvinuté ve spolupráci se Seagate. Škoda jen, že PlayStation 5 byl na rozšíření úložiště připraven pouze fyzicky, nikoli však už softwarově. Na aktualizaci firmware, která funkcionalitu zprovoznila a přizpůsobila jí také uživatelské rozhraní konzole, museli majitelé PS5 čekat celý rok.

Růžové to na začátku nebylo ani s dostupností parametrově vyhovujících disků. PS5 totiž vyžaduje velmi rychlé modely založené na generaci PCIe 4.0, a ty v roce 2020 stále působily exoticky. Změnilo to až rozšíření procesorové platformy AMD Ryzen 3000, která sběrnici čtvrté generace uvedla do mainstreamu (Intel na svou premiéru PCIe 4.0 musel počkat až na generaci Rocket Lake v roce 2021).

Na své druhé výročí je nicméně PlayStation 5 již funkčně kompletní a trh je již zásoben cenově akceptovatelnými modely M.2 SSD PCIe Gen4. Cenová dostupnost je obzvláště důležitá. I v roce 2020 se dala koupit SSD s parametry splňujícími požadavky Sony, ale 1TB model stál kolem 5,5 tisíce korun. Dnes se dá to samé, ne-li lepší, pořídit za polovinu, mnohdy za ještě méně. Nic vám tedy upgradu úložiště nebrání. Aktuálně se dokonce začínají objevovat řešení s oficiální certifikací PlayStation 5, což byl ostatně primární impulz pro sepsání tohoto testu.

První vlaštovka přilétá od Western Digital, jehož model SN850 se pyšní licencí přímo od Sony. Jiní výrobci takové štěstí prozatím nemají, otázka ale je, zda je z pohledu zákazníka o co stát. Letmým pohledem na ceník lze totiž zjistit, že za odznáček PS5 si budete muset pořádně připlatit. A to podle mého názoru úplně smysl nedává, vzhledem k tomu, že hardware certifikovaného modelu pro PS5 je stejný jako nebrandovaná verze. Získáte tak prakticky jen ujištění, že tenhle disk vám bude ve vaší konzoli 100% fungovat.

Ano, jistě, takový produkt cílí na nepoučené zákazníky, kteří chtějí prostě koupit disk do své konzole a neřešit žádné zádrhely v kompatibilitě. Na ně licencovaný produkt pravděpodobně fungovat bude. Z mého pohledu je ale 50% příplatek trochu moc. „Obyčejná“ verze s kapacitou 1 TB a integrovaným chladičem se dá totiž pořídit za 3600 Kč, zatímco certifikovaný model stejných parametrů vás podle webu Western Digital přijde na 5449 Kč. Uf.

A jaký disk tedy PS5 vyžaduje? Musí se jednat o NVMe SSD do konektoru M.2 běžící na 4 linkách sběrnice PCI Express 4.0. V obchodech se takové disky označují jako M.2 NVME SSD PCIe 4.0 x4 (nebo Gen4x4). SSD by mělo zároveň dosahovat rychlosti sekvenčního čtení na úrovni 5500 MB/s. Kapacitně se může různit od 250 GB do 4 TB.

Disk by měl být taktéž vybaven chladičem pro odvod tepla z čipů, buďto přímo z továrny, anebo lze doplnit jakýkoliv kompatibilní pasiv samostatně. Výsledný rozměr celého disku včetně chladiče ale nesmí přesáhnout 11,25 mm na výšku a 25 mm na šířku, jinak se do slotu fyzicky nevejde.

Na délku tak přísné omezení není, šachta je dostatečně dlouhá i pro M.2 SSD do velikosti 110 mm. Abych byl úplně přesný a využil zavedeného označení, do PS5 pasují velikosti 2230, 2242, 2260, 2280 a 22110. Ale nebojte, není to žádná šifra, první dvojčíslí udává šířku plošného spoje disku, tedy ve všech uvedených případech 22 mm, zbytek pak délku, tedy 30, 42, 60, 80 a 110 mm. Naštěstí to v případě nákupu disku nemusíte příliš řešit, protože pro spotřebitelská M.2 SSD se téměř výlučně ujal formát s délkou 80 mm.

Montáž disku do PlayStation 5

Jak vlastně vypadá taková instalace v praxi? V redakci jsme se toho zhostili a postup pro vás nafotili. Není to nic těžkého, největší zádrhel pravděpodobně představuje osazení disku vlastním pasivem, pokud ho váš kus nemá, ale tomu se lze samozřejmě vyhnout pořízením produktu s již integrovaným chladičem, v podstatě tak jde o triviální záležitost.

Nejprve je nutné sejmout bočnici PS5 na straně mechaniky. Odkrytý bok konzole ukáže kromě jiných vnitřností i zmiňovanou šachtu se slotem M.2. Ta je opatřena plechovou krytkou, kterou snadno poznáte podle šroubku s vyraženými symboly PlayStation.

Po jejím odstranění se vám naskytne pohled na slot M.2 i s označením délek SSD. Protože budeme instalovat modul o délce 80 mm, odšroubujeme šroubek na pozici 110 a distanční kroužek pod ním přesuneme na pozici 80. Jenom pozor, abyste použili šroubovák s adekvátně malým křížem, hlavička šroubku je totiž poměrně měkká a snadno si drážky strhnete.

Až budete mít distanční kroužek ve správné pozici, můžete zasunout M.2 SSD do slotu. Disk zasunujte pod úhlem, jak je ukázáno na fotce níže, jakmile do slotu zapadne, můžete ho přitisknout k distančnímu kroužku a zašroubovat.

Použitý disk Kingston Fury Renegade má již integrovaný chladič. Ačkoli se to nezdá, je jím tenká potištěná destička, kterou byste u jiného disku pravděpodobně považovali za nálepku. Podle výrobce jde nicméně o slitinu grafenu a hliníku, takže k nějakému odvodu tepla poslouží a další chladič tak teoreticky netřeba. Tím by pro vás práce skončila, zašroubovali byste zpátky krytku šachty na SSD, nacvakli na své místo bočnici konzole a měli byste hotovo!

Pro demonstraci jsem se však jal umístit na disk ještě jeden pasiv. V mém případě jde o nadbytečný chladič formátu 22110 z výbavy základní desky. Pro snadnější montáž se vyplatí instalovat chladič na tělo disku ještě před usazením do slotu. Váš kus může vypadat úplně jinak, důležité je ale nezapomenout, že mezi kovový pasiv a čipy disku patří ještě lepicí podložka z teplovodivého materiálu. Já jsem takovou měl umístěnou na chladiči již z výroby, takže stačilo odstranit krycí fólii a pasiv na disk přitisknout. Poté jsem ještě musel přemístit distanční kroužek zpátky do pozice 110, abych vyhověl délce pasivu a mohl tak celek do slotu přišroubovat. Pravděpodobnější ale bude, že váš dokoupený pasiv bude mít stejnou délku jako plošný spoj disku, takže při instalaci zůstanete u rozměru 80 mm.

Pokud by vás zajímalo, jak se do slotu vejde SSD s již integrovaným chladičem, mám tady ještě fotky s modelem WD Black SN850. O kompatibilitu se u tohoto kusu bát nemusíte, ostatně, samo Sony si ho vybralo jako licencovaný disk pro PS5, u jiných disků se ale vyplatí ověřit si to podle nákresů maximálních rozměrů o pár odstavců výše.

Parametry testovacích disků a srovnání na PC

V redakci jsme pro test s PlayStation 5 vybrali trojici disků. Jeden z nich je zmiňovaný model WD Black SN850, ale ve verzi bez licence, druhý jeho novější varianta s označením X a jako poslední zástupce SSD od Kingston s názvem Fury Renegade.

Než si funkčnost disků prověříme v PS5, koukneme se na jejich parametry na PC platformě. K tomu nám poslouží testovací sestava podporující sběrnici PCIe 4. generace o následující konfiguraci:

Testovací sestava CPU Intel Core i9-12900 MB MSI PRO B660-A DDR4 GPU GIGABYTE AORUS RTX 3080 MASTER RAM HyperX Predator HX436C17PB4AK4/32 Chladič Scythe FUMA 2 PSU Seasonic Focus Plus Gold 850 W Úložiště WD_BLACK SN850 1TB

WD_BLACK SN850X 2TB

Kingston Fury Renegade 2TB OS Windows 11 Pro 22H2

Kromě tradiční diagnostiky v CrystalDiskInfo jsem disky prověřil i v benchmarku, aby se potvrdilo, zda splňují doporučení Sony na sekvenční čtení 5500 MB/s.

WD_BLACK SN850 1TB

WD_BLACK SN850X 2TB

Kingston Fury Renegade 2TB

Co se sekvenčního čtení týče (v benchmarku na řádku označeném jako „Seq Q32T1“), všechny testované disky hranici 5,5 GB/s splnily, a to s náskokem. Ostatně, mezi jednotlivými modely nejsou z pohledu výkonu na PC zas tak velké rozdíly, snad jen WD Black SN850 vykazuje nižší rychlost sekvenčního zápisu, ale to není nic, co by vás při hraní mělo trápit.

Test SSD v PlayStation 5

Po montáži vás konzole přivítá obrazovkou inicializace disku. Máte-li osazen vyhovující model, konzole provede formátování a otestuje jeho rychlost. PS5 tak sama ověří doporučení výrobce, což je praktické.

Pokud se pokusíte do konzole instalovat model nesplňující požadavky, například mnou vyzkoušený Samsung 970 EVO generace PCIe 3.0, konzole disk odmítne.

Po naformátování disku bude SSD v systému figurovat jako další úložiště, kam můžete hry přesunovat. Do rozhraní správy se můžete dostat přes nastavení nebo rozkliknutím dodatečné nabídky u jakékoliv hry. Na rozdíl od plotnového externího disku, který dokáže rozšířit úložiště konzole také, ale nejste omezeni pouze na PS4 hry – na SSD můžete přesunovat i „next-gen“ tituly. SSD lze rovněž navolit jako defaultní místo pro instalaci her.

Pokud budete vlastnit disk podobného výkonu jako naše testovací kusy, bude přesun her otázkou chvilky. Rozhraní PCIe 4.0 poskytuje dostatečnou propustnost, navíc jde vidět, že naše modely se pyšní i velmi vysokou rychlostí zápisu, která i desítky gigabajtů zvládne zapsat během několika desítek sekund. Interní úložiště dle testu takovou úrovní zápisu očividně nedisponuje (anebo dochází při přesunu dat k nějaké další optimalizaci), proto mu přesouvání her zpět trvá podstatně delší dobu.

A teď zásadní otázka: Poskytuje SSD stejný uživatelský komfort při hraní jako interní úložiště? To jsem si ověřil v jednoduchém testu: rychlosti načítání uložené pozice. Jako zástupce jsem zvolil Horizon Forbidden West a Cyberpunk 2077.

Odpověď je velmi jednoduchá: rozdíl nepoznáte. Prakticky u všech disků, včetně interního úložiště konzole, jsem naměřil srovnatelné hodnoty. Podobně to vypadá i přímo ve hře. Nezaznamenal jsem při testu žádné záseky nebo doskakování assetů.

Budete-li se držet doporučení výrobce, je přídavné SSD velmi jednoduchou a díky možnosti uživatelského výběru i cenově přijatelnou možností rozšíření úložiště konzole. I když je montáž složitější než v případě proprietárního modulu Xbox Series, standard M.2 dává uživateli svobodu vybrat si z široké nabídky podle jeho finančních možností (250 GB až 4 TB). Vhodné varianty se dají pořídit už za cenu kolem 1800 Kč (Kingston KC3000 NVMe 512GB), což je výrazný rozdíl oproti základnímu 512GB modulu Xboxu za cca 3300 Kč.

Co se týče licencovaného SSD WD Black SN850 pro PS5, osobně bych nedoporučil za něj připlácet. Buďto bych zvolil prakticky ten stejný model od WD, jen bez certifikace, anebo bych si vybral z dalších ověřených disků s dostatečnou propustností. Ušetříte a uživatelský komfort bude stejný.