Test herního monitoru Lenovo Legion Y32p-30

Společnost Lenovo pokrývá mnoho segmentů spotřební elektroniky a v rámci její herní sekce s názvem Legion najdete kromě notebooků, stolních sestav, handheldu Go a různého příslušenství i monitory. A ačkoli by možná při výběru zobrazovacího zařízení nepatřil tento výrobce mezi léta zavedenou konkurencí zdomácnělých značek mezi první volby, model Legion Y32p-30 rozhodně stojí za pozornost a zvážení.

Jedná se o monitor s IPS panelem, který má poměr stran 16:9 a úhlopříčku 31,5 palce, na níž nabízí UHD rozlišení (tedy 3840x2160 pixelů), 139 DPI, maximální obnovovací frekvenci 144 Hz a odezvu až 0,2 ms. Spolehnout se můžete na technologie AMD Freesync Premium a VESA Adaptive Sync.

Krasavec s velkou nohou

První dojem při vybalení z krabice byl velmi pozitivní. Přestože jsem monitor začal testovat a používat až v momentě, kdy už mi na stole zároveň stál 49’’ ultrawide monitor od Samsungu, pořád ve mně jako v uživateli dlouho zvyklém na standardní úhlopříčku 27’’ vzbudil Y32p-30 nadšení z úctyhodného rozměru panelu. Plastová konstrukce působí bytelně, ale monitor má navíc příjemně střízlivý design s tenkým rámečkem, který na spodní hraně zdobí pouze lesklý nápis Legion. Na spodní hraně je také umístěn malý proužek barevného LED osvětlení, pokud ovšem nejste příznivce podobných vymožeností, můžete jej snadno vypnout v nastavení monitoru.

Jedinou vadou na kráse (která ovšem nepochopitelně trápí velké množství herních monitorů) je stojan, který sice umožňuje nastavení výšky a polohy, přičemž otáčet s monitorem můžete o 30° do obou stran a dosažitelný úhel naklonění je −5° až 22°. Jeho ale vidlice na stole zabírá až zbytečně moc místa a navíc postrádá estetickou eleganci samotného monitoru. Osobně jsem zařízení stejně ihned připevnil na zeď, což je možné díky kompatibilitě se systémy VESA o rozteči 100 mm. Stojan monitoru se nicméně na zadní straně vkládá do čtvercového vlisu a připevňuje čtyřmi šrouby, pokud tedy neseženete držák se stejným profilem, budete si muset pořídit delší M4 šroubky.

Ovládací prvky monitoru se nacházejí vzadu na levé spodní části, menu je přehledné a dobře ovladatelné skrz joystick s tlačítkem, Legion Y32p-30 mimo standardní nabídky nabízí integrovaný KVM switch, díky kterému můžete jednou klávesnicí a myší ovládat více zařízení. Co se týče konektivity, najdete tu 2 HDMI 2.1 porty a jeden Display Port 1.4, monitor je možné taky k PC připojit přes USB-C. Mimo to je Legion Y32p-30 vybaven USB rozbočovačem, který na vstupu oplývá jedním USB 3.2 Gen1 typu B a jedním USB 3.2 Gen1 typu C a na výstupu pak dvěma USB 3.2 Gen1 typu A a jedním USB 3.2 Gen1 typu C. Sluchátka můžete připojit přes 3,5mm jack, jinak monitor obsahuje vestavěné reproduktory o výkonu 2x 5 W. Ty jsou ale, podobně jako u jiných modelů, spíše nouzovým řešením a náročnější uživatel se raději obrátí na dedikované zařízení.

Barevný svět v hrsti

Nejpříjemnějším překvapením je velmi kvalitní podání barev. Ačkoli má monitor certifikaci HDR400 a samotné HDR je tedy slabé, ve standardním režimu dosahuje skvělých výsledků jak při hraní, tak při sledování multimediálního obsahu. Monitor v testu zvládl pokrýt 99 procent barevného gamutu sRGB, 82 % Adobe RGB a 84 % DCI-P3.

Vynikajícího výsledku dosahuje především v testu barevné přednosti, ve kterém dosahuje hodnoty Delta E 0,59 již v tovární kalibraci. Drahé OLED panely jsou samozřejmě o něčem úplně jiném, ale Lenovo dokazuje, že staré dobré IPS panely rozhodně nepatří do propadliště dějin a moderní hry, počínaje Alanem Wakem 2 přes Cyberpunk 2077 až k Lies of P na tomto monitoru vypadají skvěle, zejména pokud vlastníte hardware, který dokáže utáhnout 4K a 144 Hz.

Co se týče odezvy, nabízí Legion Y32p-30 několik stupňů nastavení Overdrive, přičemž nejlépe vychází režim číslo 3, ve kterém se odezva pohybuje kolem 6 ms bez výrazných dopadů na ghosting nebo overshoot.

Dobrá volba

Jako člověk, který podstatnou část života strávil hraním na konzolích, kde se teprve nedávno stalo 60 FPS dostupným standardem, je pro mě kouzlo vysokých obnovovacích frekvencí pořád velmi čerstvé. Na notebooku už jsem mohl okusit 165 Hz, můj super ultrawide monitor nabízí 120 Hz a na Y32P-30 mohu (ruku na srdce, především díky DLSS a Frame Generation) hrát bez problémů ve 144 FPS, na což si člověk velmi rychle a snadno zvykne, ovšem návraty na nižší snímkování jsou potom o to bolestivější. Pokud ale máte hardware na hraní ve 4K při takto vysokých FPS, rozhodně neváhejte.

Lenovo Legion Y32p-30 je kvalitně zpracovaný monitor s hezkým jednoduchým designem, řadou příjemných funkcí, jako je bohatý USB hub, KVM a podpora picture-in-picture nebo picture-by-picture a hlavně s velkým panelem, na kterém je díky ostrosti a barevnému podání radost hrát i sledovat videa. Škoda nevýrazného HDR a absence podpory Nvidia G-Sync, i tak je ale Y32p-30 ve své cenové kategorii kolem 20 tisíc zástupcem, kterého byste neměli ze svého zvažování vypustit.