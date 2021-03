Nový Radeon RX 6700 XT nepřekvapil. Výkon mezi 3060 Ti a 3070, ale vyšší cenovka

23. 3. 2021 18:20 | Hardware | autor: Jiří Svák

Grafickou kartu Radeon RX 6700 XT oznámilo AMD už na začátku března. Minulý týden ale došlo k jejímu uvolnění na trh a objevily se první recenze. Ani odstup po největší poptávkové špičce ale s dostupností novinky nic neudělal. I při tomto launchi tak platí stále to samé, co už několik měsíců: Nové karty se nestíhají vyrábět a to málo, co se na trhu objeví, je hned rozebráno překupníky nebo těžaři.

I kdyby karta přišla na pulty obchodů v době, kdy bývaly grafiky běžně skladem, sošku za poměr cena/výkon by nedostala. Její doporučenou cenovku AMD stanovilo na 479 USD. Přímá konkurence v podobě RTX 3060 Ti má přitom stát 399 USD, zatímco výkonnější RTX 3070 499 USD. Pozice novinky tak trochu kontrastuje ve srovnání s přímým předchůdcem, Radeonem RX 5700 XT, který naopak platil za příklad mimořádně výhodného produktu. Ale v momentální situaci je to vlastně jedno. I kdyby AMD novinku nacenila ještě o 50 % dráž, stejně by se prodala.

zdroj: AMD

Radeon RX 6700 XT je postaven na odlišném čipu než první karty Big Navi. Zatímco v Radeonech 6900 XT, 6800 XT a 6800 najdeme čip Navi 21 s maximem 80 výpočetních jednotek, čip Navi 22 v Radeonu RX 6700 XT je poloviční - jeho strop je na 40 výpočetních jednotkách.

Nový model využívá právě plnou konfiguraci, na kartě tak najdeme aktivních všech 2560 jader. Překvapivě vysoké jsou ale takty, které dokážou úbytek křemíku částečně kompenzovat. Karta (referenční) má Base Clock nastaven na 2321 MHz, herní takty (Game Clock) na 2424 MHz a boostovat dokáže až na 2581 MHz (Boost Clock). Jako paměti AMD osadilo moduly GDDR6 s taktem 16 GHz a celkovou kapacitou 12 GB. Jde o stejný případ jako RTX 3060: Karta má 192bitovou sběrnici, již tvoří 6 paměťových čipů, grafika tak buďto může mít 6 GB paměti, anebo při použití 2GB modulů GDDR6 celkem 12 GB paměti, což je příklad novinky od AMD i zmiňované GeForce RTX 3060.

GPU Čip Počet CU Počet jader Takty

(Game Clock) Paměť Sběrnice TDP RX 6700 XT Navi 22 40 2560 2424 MHz 12 GB GDDR6 192bit 230 W RX 6800 Navi 21 60 3840 1815 MHz 16 GB GDDR6 256bit 250 W RX 6800 XT Navi 21 72 4608 2015 MHz 16 GB GDDR6 256bit 300 W RX 6900 XT Navi 21 80 5120 2015 MHz 16 GB GDDR6 156bit 300 W

Ve své cenové třídě tak jde o nadstandardní hodnotu, protože nejbližší RTX 3060 Ti a RTX 3070 mají „pouze“ 8GB paměť. Ani to ale cenové zařazení karty nevyváží, 6700 XT je oproti 3060 Ti výkonnější asi o 7 procent, stejný počet procentních bodů jí naopak zbývá na RTX 3070 (testováno v rozlišení QHD/1440p). Slabší GeForce je přitom levnější o pětinu, zatímco výkonnější RTX 3070 dražší pouze o 4 %.

zdroj: ComputerBase

zdroj: ComputerBase zdroj: ComputerBase

A to mluvím jen o rasterizaci. Jakmile do úvahy vezmu i výkon při zapnutém DLSS nebo vyšší výkon GeForce v ray-tracingu, začne být doporučená cena Radeonu RX 6700 XT pro kartu hendikepem.

zdroj: ComputerBase

Ve srovnání s minulou generací je však Radeon RX 6700 XT posun. A to nejen v absolutním výkonu, ale také v energetické efektivitě. Karta je oproti Radeonu RX 5700 XT výkonnější asi o třetinu, přitom spotřebovává prakticky stejné množství elektrické energie (asi 215 W v herní zátěži). Posun se, bohužel, udál také v ceně, jak jsem již zmiňoval v úvodních odstavcích. Radeon RX 5700 XT stál při uvedení 349 USD.

Už také neplatí, že by Radeonky byly oproti kartám GeForce žravé. Spotřeba posledních generací je na podobné úrovni v obou táborech, jak je vidět z grafu výše, kde se RTX 3060 Ti liší o 15 W, zatímco RTX 3070 spotřebovává o pár wattů více, což zhruba odpovídá i výkonnostnímu odstupňování těchto karet.

Provozní teplota referenční verze karty není úplně něco, čím by se AMD mohlo chlubit. Některé redakce reportovaly i překonání 90stupňové hranice, na druhou stranu to nemá vliv na takty, která karta udržuje velmi vysoko. Neznamená to tak, že by se čip nezvládl uchladit, jak ukazují i modely výrobců třetích stran, kde karta operuje podstatně chladněji.

zdroj: ComputerBase

Pokud bych měl kartu hodnotit izolovaně bez ohledu na cenu, můžu konstatovat, že se AMD Radeon RX 6700 XT povedl: výkon mezigeneračně výrazně stoupl, stejně tak i energetická efektivita. S kartou si bez kompromisů zahrajete až do rozlišení QHD/1440p a troufnete si i na 4K.

Ale bez ceny bohužel plně hodnotit nelze. Orientovat se můžu podle doporučené cenovky výrobce, bohužel, ta v aktuální situaci prakticky neplatí, což znamená, že kartu seženete pouze dráž, anebo spíš vůbec. Jako u několika karet v řadě za sebou tak finální doporučení nechávám otevřené.