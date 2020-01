Nový Radeon RX 5600 XT: výkon RTX 2060 za nižší cenu? Dozvíme se už příští týden

- Hardware autor: Jiří Svák

Hned po vydání Radeonu RX 5500 XT se na internetu začaly objevovat drby o další grafické kartě AMD, která by zalepila cenovou díru před výkonnější RX 5700/XT. První ověřenou zprávu přinesl server videocardz, přičemž další informace na sebe nechaly dlouho čekat, a to včetně parametrů a předpokládaného výkonu. Představení Radeonu RX 5600 XT by navíc mělo být již blízko – pravděpodobně už příští týden na CES 2020.

Existenci karty už můžeme brát jako hotovou věc, výrobci třetích stran už na začátku prosince dosvědčili serveru videocardz, že karty jsou ve výrobě. Někteří z nich (Gigabyte, ASUS, ASRock) pak mají na svědomí záznamy v databázi euroasijské ekonomické unie (EEU/EAEU), které neoficiální zprávy potvrdily.

Nejzajímavější ale je únik kompletních parametrů Radeonu RX 5600 XT od Asrock. Data ukázala, že grafika koncipovaná jako stupeň mezi RX 5500 a RX 5700 by nakonec mohla mít blíže k výkonnějšímu modelu.

Údajné parametry grafické karty Radeon RX 5600 XT z úniku Asrock. Zdroj: videocardz

Radeon RX 5600 XT by měl nést 36 výpočetních jednotek (CU), což dělá 2304 stream procesorů, a to je stejně jako RX 5700. Aby si však AMD nelezlo sobě samému do zelí, grafika RX 5600 XT by měla mít nižší takty jádra a pomalejší paměti.

Podle nereferenční verze Asrock bude základní takt 1235 MHz, game frekvence 1460 MHz a boost clock 1620 MHz. To je oproti RX 5700 snížení v průměru asi o 10 %. Model od Asrock je nicméně OC edice, takže referenční takty budou pravděpodobně nižší a rozdíl tak bude u základních modelů větší.

Paměťový subsystém bude ořezán na 192bit, což znamená 6 GB VRAM namísto 8 GB. Paměťové čipy GDDR6 by také neměly být tak rychlé, taktovány by měly být „pouze“ na 12 GHz. Propustnost se tak ve srovnání s RX 5700 sníží cca o 40 % na 288 GB/s.

Parametry a srovnání Radeonů Navi

RX 5500 XT RX 5600 XT (OC)

[oficiálně nepotvrzeno] RX 5700 RX 5700 XT Čip Navi 14 ? Navi 10 XL Navi 10 XT Počet CU 22 36 36 40 Počet jader 1408 2304 2304 2560 Takt base

game

boost 1607

1717

1845 1235

1460

1620 1465

1625

1725 1605

1755

1905 Paměť 4/8 GB

GDDR6

14 GHz 6 GB

GDDR6

12 GHz 8 GB

GDDR6

14 GHz 8 GB

GDDR6

14 GHz Šířka sběrnice 128bit 192bit 256bit 256bit Propustnost (GB/s) 224 288 448 448 TDP (W) 130 ? 180 225 Napájení 8pin 8pin 8+6pin 8+6pin

Z takových parametrů se dá už leccos vyvodit. Pokud je nyní Radeon RX 5700 výkonem těsně pod RTX 2060 Super / RTX 2070, nový Radeon 5600 XT by při hrubém odhadu (pomalejší o 15 %) mohl zaujmout pozici někde mezi RTX 2060 a Vegou 56 / GTX 1070 Ti.

Podobné úvahy potvrzuje i uniklý test v benchmarku 3DMark, kde neznámá mobilní verze grafiky AMD dosáhla na úroveň laptopové RTX 2060. Vzhledem k tomu, že neznámá karta AMD nese 6 GB paměti, můžeme logicky odvodit, že jde o dosud nevydanou RX 5600 (M). Jiná karta od AMD 6 GB paměti nemá. Vztáhneme-li takový výkon na desktop, RX 5600 XT by se opravdu mohla zařadit na úroveň RTX 2060.

K takovému výkonu by podle úniku mělo kartě stačit napájení jedním osmipinem.

O ceně bohužel zatím nic nevíme, nicméně lze předpokládat, že se karta zařadí mezi cenovky RX 5500 XT a RX 5700, tedy mezi 200 a 350 USD. Pokud by to znamenalo v Česku cenu pod 8000 Kč, mohl by z toho být pro AMD úspěch.

Snad se více informací, ne-li rovnou představení novinky dozvíme v pondělí 6. 1. na CES 2020, kde AMD hostí svou prezentaci.