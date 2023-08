Nové grafické karty od AMD jsou za rohem, má se vyšší střední třída NVIDIA bát?

10. 8. 2023 17:20 | Hardware | autor: Aleš Tihlařík

Ačkoliv to tak při pohledu do většiny herních počítačů nevypadá, kalifornské AMD se neorientuje jen na procesorový trh, ve kterém se mu v posledních letech relativně daří. Ostatně podíváme-li se na „tvrdá“ data z hardwarových průzkumů Steamu, zjistíme, že procesor AMD dnes pohání zhruba třetinu herních počítačů. To sice v řeči absolutních čísel nevypadá jako bůhvíjak skvělý výsledek, je však nutno podotknout, že před pouhými pěti lety Intel ve stejném průzkumu ovládal asi 90 % procesorového trhu.

O podobný comeback se pak AMD přirozeně snaží i na poli grafických karet, kde sice za stejné období téměř zdvojnásobilo svůj podíl, ale 16 % trhu oproti 75 % v kolonce NVIDIA stále nevypadá úplně přesvědčivě. Ke zvrácení nepřízně osudu by AMD měla pomoci grafická mikroarchitektura RDNA 3, se kterou se již nějaký ten pátek setkáváme v high-endových řadách RX 7900 i mainstreamové RX 7600.

Těmi ovšem série AMD RX 7000 zdaleka nekončí, což u příležitosti představení čtvrtletních finančních výsledků potvrdila i CEO Lisa Su. Konkrétně pak na třetí kvartál (tedy v období do konce září) avizovala několik grafických karet s architekturou RDNA 3, mířících do vyšší střední třídy. Vzhledem k aktuální nabídce AMD lze tedy usoudit, že je řeč o kartách RX 7700 (XT) a RX 7800 (XT).

Konkrétní parametry zatím nejsou známé – dá se ovšem předpokládat, že RX 7800 (XT) zamíří do teritoria NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, kdežto RX 7700 (XT) bude soupeřit spíše s RTX 4060 Ti. Takovému výkonu pak bude odpovídat i cena, která by se v případě silnějšího modelu mohla pohybovat okolo 17-18 tis. Kč. Na slabší model by vám naopak mohlo stačit zhruba 12 tis. Kč. Spekulace nabydou konkrétních obrysů již v následujících týdnech, ostatně oba modely již čekají za příslovečnými dveřmi. Na základě předchozích zkušeností se dá předjímat, že první na trh dorazí RX 7800 (XT). Slabší model by pak měl následovat se zhruba měsíčním odstupem.

Momentálně je kromě smrti a daní jistotou i tlak na kompetitivní nacenění, který AMD trápí zejména kvůli ambiciózním cenovkám high-endových modelů RX 7900. Tržby herního segmentu AMD navíc v Q2 2023 dosáhly „jen“ 1,6 miliardy dolarů, což je ve srovnání s minulým rokem 4% pokles, oproti předchozímu kvartálu pak pokles o rovných 10 %. Jako hlavní viník byly identifikovány právě neuspokojivé výsledky sektoru herních grafik, což tlak na AMD dále stupňuje.

Vypadá to tedy, že nás v kategorii grafických karet čeká nesmírně zajímavý podzim. A co vy – počkáte s koupí nové karty na novinky od AMD, nebo se raději uchýlíte do konejšivé náruče „zelených“?