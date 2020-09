Nintendo oficiálně ukončilo výrobu konzole 3DS

17. 9. 2020 17:11 | Hardware | autor: Patrik Hajda

Handheld 3DS je z hlediska počtu prodaných kusů pátou nejúspěšnější konzolí od Nintenda. Do konce letošního června si našel 75,87 milionu majitelů, a nechal se tak „zahanbit“ pouze zařízeními Game Boy, Game Boy Advance, Wii a prvním DS.

Žádnou z těchto konzolí už ale pravděpodobně netrumfne, jelikož Nintendo po víc než devíti letech od uvedení na trh ukončilo jeho výrobu. Za zmíněných 9 let se na této samotné konzoli prodalo přes 384 milionů her.

Nabízí se srovnání s aktuálním Switchem, který sice zaostává z hlediska prodaných konzolí se svými 61,44 milionu, ale na toto číslo se zase dostal během pouhých tří let. A za tuto krátkou dobu navíc stihl prodat o 22 milionů víc her. Takhle se úspěch 3DS může jevit jako zanedbatelný, ale určitě to není pravda.

zdroj: Nintendo

To, že už do obchodů nikdy nepřijde nová várka čerstvých 3DSek neznamená, že by konzole zcela zanikla. Stále můžete hrát přes tisícovku dostupných her, které půjde dále kupovat a stahovat z Nintendo eShopu a nepřijdete ani o onlinové hraní. S obojím můžete podle Nintenda v „dohledné budoucnosti“ počítat.

Nintendo se nyní plně zaměřuje na konzoli Switch a podle GamesIndustry je to vůbec poprvé od roku 1989, kdy společnost vyrábí pouze jednu konzoli. Mezitím se nadále spekuluje o silnější verzi Switche, která by mohla dorazit příští rok.

A samo Nintendo ve svém interním dokumentu potvrdilo plány na další zábavní systém, který dorazí někdy v roce 20XX (tedy v tomto století!) a překvapí hráče stejným způsobem jako předchozí generace hardwaru od japonského giganta. Nic jiného ale od Nintenda ani nečekáme, že?

Každopádně pokud jste si někdy dělali zálusk na 3DS, tak už s jeho koupí radši moc neváhejte, pokud je tedy ještě někde najdete.