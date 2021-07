MMO New World prý odpaluje grafické karty. Co je na tom pravdy?

22. 7. 2021 13:41 | Hardware | autor: Jiří Svák

Nové MMO od Amazonu New World na sebe upoutalo pozornost, ale ne zrovna v tom pozitivním slova smyslu. Uživatelé uzavřené bety totiž začali hlásit, že jim hra doslova odpaluje grafické karty. Stížnosti se týkají především high-endových GeForce RTX 3090, přičemž nejčastěji ovlivněnými kartami se zdají být modely od EVGA.

Mluvím-li o „odpálení“, nemyslím tím nějaký eufemismus. Postižené grafiky jsou vskutku zralé na reklamaci nebo výměnu. Zakopaný pes je údajně v menu hry, kde není nijak omezený maximální framerate ani se neaplikuje V-Sync. Podle uživatelů zde karta dosahuje 100% vytížení a po chvíli může dojít k jejímu přehřátí a trvalému poškození.

zdroj: Foto: Nvidia

Na první pohled to zní logicky. Scéna ve hře je špatně navržená, a tak to odnese hardware. S tím ale nemůžu souhlasit. Grafické karty jsou určeny k tomu, aby podávaly co nejvyšší výkon, a tedy aby běžely po většinu svého provozu na 100 %. Pokud programátor vytvoří scénu, která dokáže z karty vymáčknout maximum, uživatel by to měl odnést nanejvýš vysokými teplotami, hlukem nebo sníženým výkonem, kdy karta v boji proti přehřátí citelně zredukuje svoje takty. Nikoli však poškozením hardware.

Ostatně, na internetu existují programy, které jsou přímo určeny k testování stability karet pomocí běžně nedosažitelné zátěže, takzvané power virusy. Ačkoli výrobci karet upozorňují, že takovýto program kartu napíná k nesmyslným výkonům, což může může vést k neočekávanému chování hardware, pokud uživatel předtím nemodifikoval napájecí limity nebo se nepokoušel o přetaktování čipu, měly by při přetěžování karty zasáhnout ochranné funkce – tedy mělo by dojít ke snížení taktů anebo by se karta měla při bezprostředním nebezpečí poškození vypnout. A to platí nejen v případě power virusů, ale i her jako New World.

zdroj: Foto: Amazon

Chyba tak bude nejspíše na straně grafické karty. Výrobce u konkrétního modelu či revize pravděpodobně neadekvátně nastavil limity napájení nebo teplot, a tak do jisté míry snížil účinnost ochranných funkcí. Anebo použil nekvalitní komponenty či nedostatečně navrhnul ochranu proti přepětí. Při běžném provozu se problém projevit nemusí, ale při nějaké abnormální zátěži to může skončit špatně. Alespoň takto si to vysvětluji já.

Své prohlášení každopádně stihl vydat i Amazon, který odpovědnost odmítl. Podle mluvčího hra využívá standardních volání DirectX, jak je poskytuje Windows API, tudíž z jejich strany nedošlo k žádnému pochybení. Data z testování alfa a beta verze navíc ukazují, že nejde o výrazně rozšířený jev. Přesto vývojáři Amazonu vydají patch, který by měl FPS v menu zastropovat.

Prověření hlášení oznámila Nvidia i výrobce EVGA, který navíc přislíbil, že takto poškozené karty budou kryty zárukou. Pokud ovšem máte některou z RTX 3090 od EVGA, raději s testováním New World počkejte. Přijít o kartu v době nedostatku komponent by mohlo znamenat, že si na vyřízení reklamace pěkně počkáte.