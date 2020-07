Krvavé nároky Watch Dogs: Legion? Na 60 FPS s ray tracingem prý nestačí ani RTX 2080 Ti

15. 7. 2020 13:30 | autor: Jiří Svák

Poslední novinky o Watch Dogs: Legion jsme se dozvěděli na akci Ubisoft Forward, kde nám vývojáři ukázali kromě neherního traileru i kus gameplaye. Ten potvrdil, že možnost vtělit se prakticky do jakékoli NPC postavy je stěžejním prvkem hratelnosti. Ve videu jsme si tak mohli prohlédnout schopnosti dělníka, sekuriťáka v přestrojení nebo pouličního chuligána.

Zdá se však, že takové možnosti společně s otevřeným světem se budou odrážet na nárocích hry na PC. Když se do mixu přidá ještě ray tracing, vypadá to, že se zapotí i ten nejvýkonnější hardware, co je momentálně k mání.

Oficiální hardwarové nároky Watch Dogs: Legion sice ještě nejsou venku, redakce Digital Foundry ale měla možnost podívat se na předběžnou verzi hry, kde samozřejmě nezapomněla zabrousit do nastavení. Nefinální build běžel na grafické kartě GeForce RTX 2080 Ti v rozlišení Full HD (1080p), Ultra detailech a se zapnutým ray tracingem v nejvyšším presetu.

Hra byla při prezentaci zastropovaná na 30 FPS, ale ani po sejmutí limitu se redaktorovi údajně nepodařilo dosáhnout 60 FPS. A to, ještě jednou zdůrazňuji, v rozlišení Full HD.

Ukazuje se, že ray tracing v otevřeném světě je pro aktuální hardware velký oříšek. Většina hráčů tak pravděpodobně pro realistické nasvícení a odlesky bude muset obětovat grafické detaily nebo bude muset využít služeb AI upscalu DLSS od Nvidie, který vysoké nároky ray tracingu dokáže částečně kompenzovat.

Vzhledem k tomu, že hra se chystá i na konzole další generace, mohly by nám zprostředkované dojmy napovědět, nakolik jsou naše představy o cílech vývojářů realistické. A zrovna Watch Dogs: Legion nějakému juchání úplně nenahrává.

Samozřejmě, GPU next-genu, včetně akcelerace ray tracingu, může ještě hodně překvapit, ale že by vše zvládlo ještě v rozlišení 4K, což se z prezentací nových konzolí jeví jako nový standard, to by muselo disponovat výkonem mnohem vyšším než RTX 2080 Ti. A to asi nehrozí.

Ale dost divokých úvah, velkou hardwarovou náročnost můžeme dát na vrub rovněž nefinální verzi hry. Ta se má na pulty obchodů dostat 29. října, vývojáři tak mají ještě nějaký čas vše doladit a optimalizovat. Nemluvě o měsíci navíc do vydání nové generace, kdy se autoři budou snažit vytěžit novinky v architektuře next-genu. A u nich ještě nevíme, jak výkon ovlivní.