Ke grafikám se už zase přibalují hry zdarma. Jaké to jsou?

13. 7. 2022 18:00 | Hardware | autor: Jiří Svák

Vystřízlivění z další kryptohorečky žene ceny grafických karet dolů, a to až do takové míry, že se konkurenti musí znova přetahovat o zákazníky, obzvláště když jsou grafik údajně plné sklady a je potřeba jejich zásoby před nástupem nových generací výrazně zredukovat.

Jedním ze starých známých nástrojů k upoutání pozornosti či vylepšení výhodnosti nákupu je přibalování her ke koupi, což aktuálně činí jak AMD, tak i Nvidia. Po období, kdy se prodalo téměř vše i za neskutečné ceny bez jakýchkoliv pobídek, je to situace jako z fantastického románu.

Nabídka zeleného tábora se bohužel váže pouze ke kartám vyšší třídy, hry zdarma se tak přibalují jen ke grafikám GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3090, RTX 3080 Ti či RTX 3080. Dostat něco navíc je vždy pěkné, ale tohle zrovna není cenová kategorie, kde by potenciální zákazníci hleděli na každou korunku a kde by dvě AAA hry tolik vylepšily atraktivnost nákupu. Inu, i to je ale lepší než nic. Jaké tituly to tedy jsou?

První hrou v balíčku je Ghostwire: Tokyo, akční záležitost, která od nás dostala nepříliš povzbudivé hodnocení 6/10. Pokud je to ale váš šálek kávy, proč ne. Druhý titul už nicméně patří do ranku nejlepších zástupců žánru, jde totiž o DOOM: Eternal, a to rovnou i s rozšířeními The Ancient Gods Part One a Part Two. Základní hra je sice zařazena v Game Passu a dá se rovněž sehnat ve slevě, ale to neplatí pro datadisky, takže jde ve výsledku o hodnotnou propozici.

Jde vidět, že Nvidia chce pobídkou opravdu uspíšit vyprázdnění skladů, protože akce platí pouze do 1. srpna letošního roku.

zdroj: Foto: Nvidia

AMD si připravila rovnou dva balíčky. První z nich se týká pouze grafických karet, druhý se zase váže k nákupu hotových herních zařízení typu PC sestava nebo notebook s grafikou AMD.

Ke grafické kartě lze získat celkem až 3 hry, což je odstupňované podle ceny pořizované grafiky. Nejlevnější modely získají pouze jednu hru, střední třída dvojici titulů a high-end plný balíček. Jako základ dostanete reboot série Saints Row, který má vyjít letos 23. srpna, tedy jde o zbrusu novou záležitost. Ke dražším kartám AMD přihodí Forspoken, což je rovněž nevydaná hra, která dorazí až v zimě příštího roku, takže si ji na nové grafice ještě dlouho neužijete. Úroveň od Radeonu RX 6700 pak obohatí slušně hodnocený Sniper Elite 5, ten je jako jediný ihned dostupný k instalaci a hraní.

zdroj: Foto: AMD

Co se týče nabídky pro notebooky a sestavy, zde namísto Forspoken dostaneme hru Evil Genius 2, jinak je systém odstupňovaný podobně jako u samostatných karet. Jen je seznam možností vzhledem k počtu všech AMD GPU, jak desktopových, tak i mobilních, už trochu komplikovaný. Obě tabulky předkládám pro přehlednost níže, abyste přesně věděli, co můžete dostat a za jakou „cenu“. Nabídky platí o trochu déle než v případě Nvidie: do 13. srpna.

Bundle k samostatným grafikám | zdroj: AMD Bundle k hotovým PC a notebookům | zdroj: AMD

Zatímco podobné akce jsou pro zákazníky pozitivní věc, velký počet grafických karet k doprodeji naopak hrozí, že nástup nové generace dále opozdí. V kuloárech už zaznívají drby, že Nvidia by mohla dostupnost zdržet až někam k Vánocům. Snažit se tak o radu, zda je lepší počkat, nebo naopak skočit po cenově dostupné aktuální generaci, je aktuálně ošemetné.