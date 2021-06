Kam až se dá zajít s cenou mechanické klávesnice? Test Cayon Hazard za 1000 Kč

2. 6. 2021 18:30 | Hardware | autor: Jiří Svák

Musím se přiznat, že mám trochu slabost pro testování levných mechanických klávesnic. Herní mechaniky jsou totiž pro hráče stále prestižní záležitostí, přitom díky „vynalézavosti“ čínských výrobců už dnes cena klesla tak nízko, že si je může dovolit téměř každý. Je tak zajímavé pozorovat, na čem se dá ještě ušetřit a kam až cena může klesnout. A jak například ukázal test Genesis Thor 300, levná mechanická klávesnice nemusí být vůbec špatná, pokud oželíte cinkrlátka a jdete spíše po základní funkčnosti.

Na druhou stranu, funkce navíc, jako třeba konfigurovatelné podsvícení, makra, USB huby nebo dodatečná ovládací tlačítka, to jsou věci, které u velké části hráčského publika mechanickou, potažmo herní klávesnici definují. I hardware podléhá módě, spousta hráčů si tedy nepořizuje mechaniku kvůli jejím spínačům, ale právě pro její nadstavbové funkce a pro jakýsi sex appeal či profesionální auru drahého produktu. A takové vnímání samozřejmě živí výrobci svým marketingem. Pro takové uživatele mohou být levné modely ořezané na základní funkčnost neatraktivní, i když nesou výhody mechanických spínačů. Vždy tak záleží si říct, z jakého důvodu si mechaniku pořizujete a jaká vlastnost je pro vás ta důležitá.

zdroj: Vlastní foto autora

Každopádně cena mechanických klávesnic za několik let, kdy tento trend sleduji, velmi klesla. Kopie mechanických spínačů MX Cherry z pera čínských výrobců už dosahují takové kvality, že je i zkušený uživatel od originálu jen těžko pozná. I do dražších modelů se tak osazují spínače značky Outemu nebo Kailh.

Optimalizovala se také produkce plošných spojů a logiky klávesnic, které přinášejí pokročilé funkce jako NKRO či anti-ghosting všech kláves. Takové vlasnosti už dnes nejsou žádná výrazná příplatková záležitost.

Zlevnilo se i podsvícení kláves. Průhledné pouzdření spínačů už není žádná rarita, stejně jako dioda v každém spínači. Jen teda plně programovatelné podsvícení všech kláves stále zůstává doménou dražších modelů.

Dokladem zlevňování mechanik je i klávesnice mně dosud neznámého výrobce PC příslušenství Canyon. Model Hazard GK-6 zaškrtává téměř všechny položy seznamu, co by měla mít pravá herní mechanika, přitom se dá pořídit už kousek pod 1000 Kč. Má vůbec šanci mechanická klávesnice s takovou cenovkou obstát?

Konstrukce a parametry klávesnice Genesis Thor 300

Konstrukce výrobku bude asi první výtkou, kterou klávesnici udělím. Zde je jasně vidět, že na něčem se šetřit muselo. Kryt klávesnice se sice pyšní provedením z kovu, jde ale pouze o vrchní krycí plát, zbytek je plastový. Kovový plát je k plastovému spodnímu dílu přišroubován, přičemž na okrajích šasi přesahuje. Konstrukčně to vypadá velmi low-cost, což ještě zdůrazňuje levný černý plast. Kdyby alespoň přesah vepředu tvořil opěrku zápěstí, byl by funkční, ale bohužel, jde spíš jen o takovou designovou stříšku. Alespoň, že kov zajišťuje dostatečnou tuhost konstrukce, která se ani při zatlačení na střed klávesnice nijak výrazně neprohýbá.

zdroj: Vlastní foto autora

Z designových prvků nese model pouze logo Canyon s několika firemními oranžovými pruhy a ve stejné barevnosti vyvedený připojovací kabel, který je opletený, neodnímatelný a měří 1,8 m.

zdroj: Vlastní foto autora

Jednoduchá kontrukce à la „vana s pokličkou“ má bohužel negativní vliv na hlučnost klávesnice. I samotné poklepání na kryt je dunivé, při psaní pak jdou výrazněji slyšet pružinky spínačů. To je bohužel u levných klávesnic častý nešvar – kvůli kompromisní konstrukci mechanické spínače neodhluční, ale naopak jejich hlukové charakteristiky zdůrazní.

Klávesnice má jen dvě výškové polohy, a to bez nožiček a s vysunutými nožičkami. Ty jsou poměrně vysoké, takže v druhé poloze získáme vcelku značný sklon.

zdroj: Vlastní foto autora zdroj: Vlastní foto autora

Canyon Hazard GK-6 je 6řadá s plným počtem 104 kláves, obsahuje tedy numerický blok. Rozložení kláves je standardní US ANSI layout, tedy jednořádkový enter a dlouhý shift. Naštěstí má klávesnice pro české prostředí správně přehozené klávesy Z a Y (QWERTZ). Nechybí ani popisky českých znaků. Nad numerickým blokem pak najdeme čtveřici stavových diod pro Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock a blokaci klávesy Win.

zdroj: Vlastní foto autora

U kloboučků kláves se rovněž projevilo šetření, neboť jsou z měkčího plastu, velmi snadno se poškrábou a také velmi snadno přijímají otisky prstů. I pouhé vyjmutí klávesy ze spínače pomocí přiloženého nástroje zanechalo na hraně kloboučku patrný vryp. Pozitivní nicméně je, že popisky kláves jsou vyvedeny metodou vstřikování, tedy že do perforovaného plastu se vtlačí další materiál, který mezery vyplní a tím vytvoří znak. V případě klávesnic s podsvícením je tento materiál pochopitelně průhledný, aby jím mohlo pronikat světlo. Bohužel, u Canyon Hazard to platí jen pro mezinárodní znaky, české popisky už jsou pouze natištěné, takže kromě předpokládané nižší životnosti nebudou také podsvícené.

Popisky klávesnice jsou vytvořeny metodou vstřikování s vysokou životností | zdroj: Vlastní foto autora

Jako spínače v klávesnici najdeme neznámou kopii modelu MX Cherry Blue. Canyon je označuje jednoduše jako Blue, čímž definuje jejich funkční charakteristiku, ale bohužel značku neuvádí. Ani po delším googlení jsem na výrobní závod nepřišel, takže se zde musíme spokojit s otazníkem. Což je škoda, protože dnes už se ani u levnějších výrobců není za co stydět a zákazník by měl jednodušší výběr, pokud by například hledal další klávesnici se spínači stejné značky.

Pokud bych měl jednoduše popsat modré spínače, jsou to ty „hlučné s proklikem“. Při stisku je nutné překonat odpor, takže spínače mají také značnou hmatovou odezvu. Aktivační bod je ve výšce 2,4 mm, celkový zdvih klávesy je 4 mm. Síla potřebná pro stisk je 60 g. Liší se tak od mnou dříve testovaných Outemu Blue, které mají nižší zdvih i aktivační sílu, naopak se více přibližují originálním MX Cherry Blue.

zdroj: CherryMX.de

Že hlučnosti klikacích spínačů přispívá i konstrukce klávesnice, to už jsem zmínil výše. Nepřídá tomu ani levnější řešení opory dlouhých kláves. Stabilizační drátek, který drží rovinu klávesy po celou dobu stlačování, není podepřen falešným spínačem. Kromě toho, že to není tak spolehlivé řešení, drátek při temperamentnějším psaní vibruje a hluk spínačů tak ještě zdůrazňuje.

zdroj: Vlastní foto autora zdroj: Vlastní foto autora

Co se funkčních kláves týče, nemáme zde žádné dedikované klávesy, všechy alternativní funkce se provádějí pomocí tlačítka Fn.

Ke klávesnici se nedodává žádný software, při jejím nastavování, do čehož platí i podsvícení, si musíme vystačit s kombinacemi klávesových zkratek. Na jednu stranu to má výhodu: klávenice je plně autonomní a nevyžaduje instalaci software, navíc při přecházení mezi PC si své nastavení zachová. Na druhou stranu postrádá pokročilější možnosti, makra, a celkově je ovládání méně uživatelsky přívětivé. Což je právě jedna z věcí, ve které excelují zavedené a dražší značky herních klávesnic – ty mají většinou software s nepřeberným množstvím nastavení na pár kliků, včetně profilů a jejich přepínání nebo ukládání do vnitřní paměti, zatímco zde si musíme vystačit s klávesovými zkratkami, které jsou těžko zapamatovatelné. Zpočátku tak určitě budete sedět nad klávesnicí s manuálem.

Klávesnice má defaultně zapnuté 6KRO, tedy že současně zaznamená bezchybně 6 stisknutých kláves. Umožňuje ale přepnutí do módu NKRO, tedy že registruje současný stisk teoreticky všech kláves naráz. Podporuje taktéž plný anti-ghosting.

Parametry klávesnice Canyon Hazard GK-6

Počet kláves 104, včetně numerického bloku Spínače neidentifikované „Blue“ (mechanické, s proklikem) Aktivační síla 56 g Zdvih 4 mm Aktivační bod 2,4 mm Zapojení USB kabel (1,8 m), opletený Rozměry 485 × 195 × 53 mm Podsvícení ano, vícebarevné v předdefinovaných zónách, bez možnosti změny barvy, ale s podporou vlastního layoutu NKRO / anti-ghosting ano / ano

Podsvícení klávesnice

Vícebarevné podsvícení Canyon Hazard GK-6 je řešeno v několik zónách a uživatel nemá možnost barvy přenastavit. Klávesnice sice umožňuje nastavit si individuální layout podsvícení, barvu světla konkrétních spínačů nicméně nezměníte.

zdroj: Vlastní foto autora

Pomocí klávesových zkratek Fn + 1–8 lze cyklovat přednastavenými herními layouty podsvícení podle žánru, jako je například FPS, LOL, RTS, CoD a další. Režim v tom případě vysvítí relevantní klávesy, zatímco ostatní nechá zhasnuté.

Zkratky Fn + PgUp/PgDown/Del/Home pak umožňují změnit podsvícení na některý z efektů typu vlna, vír, reakce na stisknutí klávesy a tak dále. Stisk Fn 9–0 je pak určen pro uživatelský layout, kdy lze pomocí další klávesové zkratky zapnout „nahrávání“ a postupným stlačováním kláves si navolit individuální podsvícení.

Funguje to spolehlivě, jen je ovládání trochu krkolomné, jak je asi patrné z popisu výše. Koho podsvícení nezajímá, ten si ho může vypnout anebo ve 4 krocích ztlumit. Jen je škoda, že podsvícení neobsluhuje české znaky, neboť ty jsou realizovány na rodzíl od mezinárodních popisků pouhým nátiskem.

zdroj: Vlastní foto autora

Klávesnice poskytuje také mediální funkce a funkce systému přes klávesové zkratky Fn + F1–F11.

Testování klávesnice

Než si povíme mé postřehy z testování, nejprve trocha teorie, co by měla mít herní klávesnice.

Důležité je, aby dokázala zaznamenat co nejvíce současných stisků kláves. V případě ideálního stavu, kdy lze zachytit všechny klávesy naráz, se vlastnost značí jako NKRO (N-key Rollover). Pokud je model schopný zachytit třeba 6 kláves, označuje se jako 6KRO (6-key Rollover). Čím více, tím lépe, obzvláště u kompetitivních hráčů je nezbytné, aby klávesnice s jistotou předala všechny příkazy (zdravím profi ligu Starcraftu!). Základní membránové klávesnice často umožňují simultánní stisk například jen 3 kláves, což už může být pro hráče nedostačující. Je také dobré vědět, že čistě technicky funguje NKRO pouze při připojení klávesnice přes port PS/2. USB je omezeno na 6KRO. Dnes už však výrobci znají metody, jak limitaci USB obejít, možným negativem jsou ale problémy s kompatibilitou. NKRO přes USB se tak často zapíná až na vyžádání uživatele (takzvaný NKRO mód – to je případ i testovaného modelu Canyon Hazard GK-6).

Druhou důležitou vlastností je takzvaný anti-ghosting. Ve zkratce jde o eliminaci jevu, kdy klávesnice při stisku určité kombinace kláves generuje nesmyslné hodnoty (například při stlačení tří kláves dojde k zapsání čtyř). Souvisí to s tím, jak klávesnice zpracovává signály v rámci své matice na plošném spoji.

Poslední důležitou vlastností je odolnost. Nemyslím tím zrovna odolnost pro případ, že klávesnici omlátíte o stůl po další smrti v Super Meat Boy, ale spíše životnost spínačů. V tom mají mechanické klávesnice navrch oproti membránovým protějškům – zvládnou i více než 50 milionů úhozů.

Vezmu to postupně. Podle testovacího nástroje AquaKeyTest je vskutku výchozí režim 6KRO, po přepnutí do NKRO módu už zaznamenává klávesnice spolehlivě všechny stisky. Antighosting je funkční taktéž, a to i u obskurních kombinací typu šestice stlačených kláves kolem znaku pro paragraf.

Modré spínače s proklikem spínají spolehlivě ve stejné výšce, nicméně jsem měl místy pocit, že pro stisknutí jedné klávesy musím vynaložit více síly než u jiné. Díky jisté zvukové i hmatové odezvě je však psaní na klávesnici příjemné a přesné. Pokud jste fanda spínačů s proklikem, budete spokojeni. A to i přesto, že model spínačů je mně neznámý a nemůžu si ho tak zařadit do ostatní produkce.

Znova ale zmíním hluk pružinek, který při psaní zdůrazňuje dunivá konstrukce klávesnice. Nejhorší je to u dlouhých kláves, kde stabilizačním drátkům chybí falešný spínač jako podpora rovnoměrného chodu, což dále přispívá k vibracím.

Hodnocení a závěr

Od levné mechanické klávesnice toho nemůžete čekat mnoho. Vzhledem k tomu, že modely prestižnějších značek začínají na dvojnásobné částce, je jasné, že za 1000 Kč nedostanene perfektně vyladěný produkt s doprovodným softwarem.

Čínští výrobci přesto dokázali vytvořit šablonu levné mechaniky, která se v přebrandované podobě objevuje u vícero výrobců, co se chtějí dostat na trh s herními periferiemi. Taková klávsnice poskytuje základní věci, která by herní mechanika měla mít: jistý stisk kláves, trvanlivost spínačů, odolnost popisků, NKRO, antighosting a v nějaké formě i podsvícení.

Oželit samozřejmě musíme vyšší konfigurovatelnost, která se projevuje právě absencí ovladacího programu a levnější formou podsvícení, jež je sice barevné, ale pouze v zónách bez možnosti změny barvy jednotlivých kláves.

zdroj: Vlastní foto autora

Canyon Hazard GK-6 splňuje nároky na herní mechaniku, ale její cenovka se dosti projevila na dílenském zpracování. Šasi působí vyloženě levně, to samé se dá říct o materiálu kloboučků kláves. To je v kontrastu například s dříve testovanou Genesis Thor 300, která je i při nízké ceně zpracovaná jako tank.

Nezachrání to ani kovový kryt, který sice zlepšuje tuhost klávesnice, ale má na svědomí patrnější hluk pružinek spínačů a dunění při psaní.

Pokud toužíte po herní klávesnici, která na stole zaujme a s níž si budete připadat jako profík, tohle nebude produkt pro vás. Pokud jste však psavec a máte rádi odezvu spínačů s proklikem, Canyon Hazard GK-6 vám za 1000 Kč dobře poslouží.

Nebude to však mít jednoduché. V podobné cenové kategorii totiž nestojí Canyon osamocen a najdete v ní podobně vybavené modely. Některé budou mít pouze jednobarevné podsvícení, ale nabídnou třeba tišší chod. Jiné zase osloví atraktivnějším vzhledem nebo lepším dílenským zpracováním. Aby v nabídce Canyon Hazard GK-6 jednoznačně zaujal, bude muset klávesnice projít ještě evolucí, hlavně co se konstrukce týče.

Plusy

funkčnost mechaniky vzhledem k velmi nízké ceně

plné NKRO i pod USB + anti-ghosting

dobré spínače s proklikem

vstřikované popisky kláves

barevné podsvícení (bez možnosti přenastavení barev)

možnost nastavení vlastního layoutu podsvícení

autonomie na ovládacím software

Mínusy