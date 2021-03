Jak funguje rozšiřující SSD pro Xbox? Test Seagate Storage Expansion card

12. 3. 2021 16:00 | Hardware | autor: Jiří Svák

Jedním z největších taháků nové generace konzolí je SSD. Hráčům přináší rychlé nahrávací časy, vývojářům zase možnosti, jak lépe koncipovat hry vzhledem k vysoké propustnosti úložiště. SSD v obou konzolích údajně běží na rozhraní PCIe 4.0, které umožňuje přenos až 2 GB/s na jednu linku. Konvenční PCIe úložiště se připojuje obvykle na 4 linky PCIe, takže rázem získáme přenosovou rychlost teoreticky až 8 GB/s. A to už je pořádný průvan.

Obě firmy k tomu ale přidávají ještě další softwarovou a hardwarovou magii. U PlayStationu 5 tak teoretická propustnost dosahuje až 9 GB za sekundu. To je podstatně více než udávaných 5,5 GB/s u nových Xboxů, ve hře nicméně není jen hrubý výkon, ale i další optimalizace, které zrychlují práci s daty. Microsoft tuto sadu funkcí nazývá „Xbox Velocity Architecture“ a zahrnuje například hardwarové akcelerovaný kompresní a dekompresní algoritmus, nové API pro rychlejší I/O operace nebo technologii pro optimalizaci textur za běhu.

Takováto řešení na míru ale pochopitelně ztěžují možnosti, jak uživatelsky rozšiřovat kapacitu úložiště. Běžné SSD disky nižších parametrů by při zapojení do konzole mohly snižovat výkon nových her, které s vysokou propustností a pokročilými technologiemi počítají.

Přitom se dá čekat, že po rozšíření kapacity bude časem poptávka. Datové nároky her se nepřestávají zvyšovat, nová generace konzolí však navýšení diskové kapacity nepřinesla. SSD jsou bohužel stále drahá komodita, o to víc ve formě rychlých, na míru postavených modelů. Museli jsme se tak spokojit se stagnací kapacity na 1 TB (Xbox Series X), anebo dokonce s jejím snížením (PS 5 – 825 GB). Samostatnou kapitolou je pak Xbox Series S s 512 GB, ale jde o levnější budget konzoli.

Oba výrobci se s takovou situací popasovali po svém. Sony při představení parametrů informovalo, že v konzoli bude standardní M.2 slot na spotřebitelská SSD, jen bude vyžadovat certifikaci parametrů, aby se rozšiřující disk nestal onou brzdou. To zní jako pozitivní krok, čím větší potenciální nabídka, tím větší šance, že si trh zkoriguje ceny. Slot v PS5 však dosud není povolen. Údajně se plánuje jeho aktivace někdy tento rok, pravděpodobně s nástupem kompatibilních disků.

Microsoft naopak zvolil cestu proprietárního řešení. Jako rozšiřující úložiště nabídl ve spolupráci se společností Seagate speciální SSD kartu, u které garantuje stejné vlastnosti jako u vnitřní paměti. Vyhnul se tak možným trablům z nekompatibility, na druhou stranu si za rozšíření nechá pořádně zaplatit. Na trhu je pouze jeden model o kapacitě 1 TB, který v eshopech začíná na 6 tisících Kč. Když si vezmeme, že levnější Xbox Series S koupíte za 7500 Kč, je to v poměru k pořizovací ceně konzole opravdu pálka. Ale to je vlastně i ve srovnání s cenou Xbox Series X (13500 Kč). 6000 Kč je vysoká částka.

Abychom si ověřili, zda Seagate Expansion Card splní to, co Microsoft slibuje, nechali jsme si ho poslat na test. Společně s ním dorazil i plotnový disk do USB, který jako rozšiřující úložiště známe z minulé generace. Můžeme tak vše porovnat.

Seagate Expansion Card se představuje

Tím, že je Seagate Expansion Card navržený pro Xbox, má netradiční konektor i rozměry. Jde o kartičku o velikosti asi dvou SD karet vedle sebe. Jedna půlka je kov, která se celá zasune do konzole, vyčnívající zbytek pak kryje plast. Ano, po instalaci disk z konzole přečnívá, ale protože je konektor umístěn na zadní straně konzole, kde je i zbytek portů, nevidím v tom problém.

Jak už jsem zmínil, rozšiřující SSD má kapacitu 1 TB a mělo by mít stejné vlastnosti jako vnitřní úložiště konzole, tedy dosahovat srovnatelných přenosových rychlostí a podporovat Xbox Velocity Architecture. Využitelná kapacita (naformátovaná) činí 920 GB. Disk jsem testoval na Xbox Series S, jehož vnitřní úložiště má naformátovanou kapacitu 364 GB, šlo tedy o značný nárůst místa.

Jen pro pořádek uvedu, že doplňující plotnový disk v testu má kapacitu 2 TB a nejde o žádný speciální model, jak by se z designu modelu mohlo zdát. Pod krytem ve stylu Master Chiefa se točí standardní plotny, které najdeme u běžných externích disků. Připojení je taktéž standardní – USB 3.1 Gen 1, tedy starším označením USB 3.0, s teoretickou propustností 5 Gb/s. Výjimečnost se opravdu ukrývá jen v designu produktu.

Test Seagate Expansion Card

Po zapojení se rozšiřující SSD karta hlásí jako druhé úložiště. To pro mě bylo trochu zklamání, protože jsem čekal, že vzhledem k údajně stejným parametrům modulu vytvoří Xbox unifikované úložiště, tedy že obě kapacity spojí do jednoho (podobně, jako to jednu dobu fungovalo na androidových telefonech s SD kartami).

Správa kapacity je tak ponechána na uživateli. Dochází-li vám místo na primárním disku, budete muset zamířit do nastavení a rozhodnout se, zda se budete pokoušet hru instalovat ještě na zabudovaný disk, anebo se už přesunete na SSD kartu. Podobně taktéž musíte činit rozhodnutí, které z úložišť bude to primární pro nové instalace a na které se budou ukládat herní záznamy. Zde ale pozor: současnou instalaci her i ukládání videí a screenshotů zvládne jen vnitřní disk. Pokud byste chtěli expansion card použít jako cíl pro obrazová data, museli byste disk naformátovat, čím zase přijdete o možnost instalovat zde hry. To samé platí i pro externí HDD.

Rozšiřující SSD se tak chová spíše jako externí než interní. Není to žádná zásadní výtka funkčnosti, jenom jsem od produktu tohoto typu čekal větší integraci a pohodlí.

Důležitější je, zda rozšiřující karta plní sliby o výkonu srovnatelném s vnitřním SSD. Na Xboxu neexistuje možnost testu pomocí SSD benchmarků typu AS SSD nebo CrystalDiskMark, tak se musíme spokojit pouze s měřením rychlosti načítání. Rovněž Xbox Velocity Architecture nemám jak otestovat, protože zatím nevyšla žádná opravdová next-gen hra, která by tuto technologii vytěžila a její vliv by šel zásadně poznat.

Pro test jsem zvolil dvě hry: Gears 5, jako dvorní titul Xboxu, a Jedi Fallen Order, který má i na PC dlouhé načítací časy, takže by se zde rychlost SSD mohla projevit. Testovací scénáře byly dva: spuštění hry z menu včetně všech animací, přičemž pokud se daly přeskočit, využil jsem toho, a načítání uložené pozice.

V průměru trvalo vnitřnímu SSD Xboxu Series S načíst Gearsy asi 55 sekund. Na tento test je Gears 5 vhodný, protože část spouštění hry zaujímá prostá loadingová obrazovka, která jakmile načítání dokončí, skočí do hry. U některých jiných her tvoří načítání nepřeskočitelné animace, díky nimž už může být po loadingu, hra nicméně čeká, než video doběhne. To je třeba příklad Jedi Fallen Order.

Ale pojďme na čísla. Gears 5 zaznamenal na rozšiřujícím SSD podobný čas pro spuštění hry jako vnitřní úložiště: 55 sekund. Na externím disku hru nelze spustit, protože patří už mezi refreshované tituly na novou generaci, které vyžadují pro běh SSD. Přesunout hru můžete, ale na její dlaždici se objeví symbol dvou šipek a titul se odmítne spustit.

Provoz na externím HDD ale umožňuje, v rámci zpětné kompatibility, Jedi Fallen Order. Ten jsem tak mohl otestovat na celé trojici disků. Zaúřadoval však jev, který jsem popisoval v odstavci výše: nepřeskočitelné animace při načítání hry. Všechny tři disky tak měly podobný čas načítání kolem 54 sekund, s odchylkou jedné, dvou sekund.

Jasný signál nám tak dají až testy načítání uložených pozic. Zde už je to jasné. Zatímco vnitřní SSD i rozšiřující karta zvládnou uloženou pozici Jedi Fallen Order za cca 20 sekund, externímu disku to trvá téměř dvojnásobně (39 sekund). I Gearsy ukazují stejný čas načítání uložené pozice na vnitřním SSD a na SSD kartě: asi 12,5 sekundy.

Hodnocení

Seagate Expansion Card, alespoň co se nahrávání týče, slib plní. Bez problémů si můžete i náročné hry přesunout na rozšiřující SSD a neztratíte výkon. Otázka je, zda byste tak měli učinit. Pokud byste si chtěli kupovat expansion card k levnějšímu Xboxu Series S, budu vás od toho odrazovat.

Podle mého názoru je lepší 6000 Kč raději ušetřit a vložit je do koupě výkonnějšího modelu Xboxu. 1TB disk Xbox Series X potřebám hráče, co střídá pár oblíbených her, bude stačit, 1,5TB úložiště v případě komba Series S + expansion card vám ale vyšší výkon nepřinese. Levnější Xbox je prostě Xbox s kompromisy, ideální na Game Pass. Takový upgrade je na poměry zařízení velmi drahý.

A co vlastníci Xbox Series X? Pokud terabajt místa navíc potřebujete a umíte si to obhájit, chutě do koupě. Nic jiného v nabídce stejně nebude, maximálně můžete čekat na nějaké slevy, ale to u příslušenství Xboxu v tak rané fázi životního cyklu moc neplatí.

Jsem tak zvědavý, jaká situace nastane po spuštění prodejů SSD pro PlayStation 5. Tím, že jde o otevřené řešení, mohly by být ceny příznivější, na druhou stranu disk v PS5 je opravdu ultrarychlý, trochu se tak bojím, jaké čipy budou muset výrobci na SSD osadit, a kolik tedy budou stát. Dozvíme se to snad již letos.