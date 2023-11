AMD zvyšuje svůj podíl na trhu, jeho procesorům se daří zejména v serverech

14. 11. 2023 17:00 | Hardware | autor: Aleš Tihlařík

Zatímco minulý týden jsme spekulovali nad tím, proč AMD v poslední době ztrácí podíl v hardwarových průzkumech Steamu, dnes se k nám pro změnu dostala čísla naprosto opačná. Konkrétně se týkají procesorové divize americké společnosti, které se má v posledním roce opravdu dařit – a to i navzdory obecně nepříliš příznivým podmínkám trhu, který po silném období pandemie přinejlepším stagnuje.

Zpráva se opírá o data společnosti Mercury Research, která tržní podíl AMD monitoruje již několik let. Pokud se podíváme na výsledky za třetí kvartál tohoto roku, v běžných počítačích tento podíl činí 19,2 %. To sice oproti předchozímu kvartálu znamená ztrátu 0,2 %, meziročně si však AMD polepšilo o nezanedbatelných 5,3 %. Data Mercury Research navíc sahají až do třetího kvartálu roku 2016 – svůj tehdejší podíl 9,1 % tedy výrobce za sedm let více než zdvojnásobil.

Ještě lepší výsledky vykazuje notebooková divize, která si oproti předchozímu kvartálu polepšila o 3 % na aktuálních 19,5 %. Analytici podíl AMD v noteboocích sledují od druhého kvartálu roku 2018, kdy se držel na pouhých 8,8 %. Ještě hůř na tom kalifornská společnost byla v serverovém odvětví, kde se její podíl na počátku měření (čtvrtý kvartál roku 2017) krčil na mrzkých 0,8 %.

Dnes už se ovšem bavíme o podílu 23,3 %, což značí nárůst o 4,7 % oproti předchozímu kvartálu, a necelých 6 % nahoru v porovnání s koncem minulého roku. Za pokračujícím úspěchem AMD na tomto poli pak stojí zejména povedená 4. generace EPYC procesorů.

Mercury Research bohužel nemonitoruje prodeje v oblasti grafických karet, kde AMD dlouhodobě nepředvádí nijak výrazné výkony. Jisté povzbuzení prodejů v osobních počítačích by ovšem mohla znamenat nová prodejní akce vztahující se mimo procesorů právě i na grafiky. Pokud si totiž do konce roku zakoupíte některé z podporovaných komponent od AMD (včetně některých HW kombinací v noteboocích), dostanete zdarma klíč na PC verzi připravovaného Avatar: Frontiers of Pandora.