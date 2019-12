První rozšíření DayZ vás naučí nekrmit medvědy

- Oznámení Autor: Patrik Hajda

Za zhruba tři měsíce to bude rok od dlouho očekávaného vydání českého hardcore survivalu DayZ. Je to zároveň víc než pět let, co se hráči z celého světa potloukají po zombíky zamořené oblasti Chernarus, která byla, je a ještě nějakou dobu bude jedinou oficiální mapou hry. Brzy vás ale čeká úplně nový kraj. celý článek