Masakr v Microsoftu pokračuje. V červenci hodlá propustit další tisíce zaměstnanců

Microsoft pokračuje v brutálním snižování stavů. Doposud poslední velké škrty proběhly v květnu, během něhož se firma rozloučila se skoro 6 tisíci zaměstnanci. A těmi to zdaleka nekončí, na začátku července se společnost údajně chystá propustit dalších 8 tisíc lidí.

You’ve gotta be kidding!!!



Microsoft is about to lay off another 8,000 people on July 2.



That’s 14,000 jobs gone in 2 months…



– Not performance cuts

– Entire sales orgs getting wiped

– Mid-management? Done-zo

– 30% of Microsoft’s code is now AI-generated



AI is showing…