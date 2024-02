Ztrácíte se ve hře Enshrouded? Sami tvůrci vám dají pár velmi užitečných tipů

10. 2. 2024 15:00 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Enshrouded je po Palworldu další velmi úspěšná hra, která už ve svém předběžném přístupu baví miliony hráčů a já se jim z osobní zkušenosti vůbec nedivím. Hra je už v této fázi poměrně komplexní a spoustu věcí vám sama od sebe neřekne a nechává své hráče tápat.

Pokud je to i váš případ a hodila by se vám pomocná ruka, podívejte se na oficiální video tvůrců výše, kde se dozvíte několik užitečných typů. Věděli jste například, že ze stromů s hnědým listím vždy vypadne „resin“? A že si můžete resetovat všechny utracené bodíky do skillů? Mrkněte, jak na to.