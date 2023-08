Zřejmě se chystá nová výroční edice Beyond Good & Evil

31. 8. 2023 17:35 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Americká ratingová organizace ESRB uděleným hodnocením prozradila existenci Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition. Výroční edice letité akční adventury si odnesla doporučení pro hráče starší deseti let a ze seznamu platforem se zdá, že zamíří na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One a Nintendo Switch.

Uvidíme, zda se chystají i nějaké novinky, které by stály za řeč, či půjde jen o prostý port původní Beyond Good & Evil (potažmo omlazené verze Beyond Good & Evil HD z roku 2011) na moderní systémy. Na bližší informace si budeme muset počkat, Ubisoft edici ještě ani oficiálně nepotvrdil, natož aby prozrazoval její obsah.