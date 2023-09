Zrazujte přátele na PS VR2. Among Us se chystá do virtuální reality

29. 9. 2023 15:10 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Indie hitovka o zradě, přátelství, manipulaci, ale hlavně o zradě míří na PS VR2. Among Us se ve virtuální realitě přesunou do 3D. Oznamovací trailer můžete zhlédnout výše. Among Us VR je samostatná hra, která vyšla už loni na VR headsety Meta Quest 2.

zdroj: Innersloth

Teď si ale multiplayerovou senzaci pro 4 až 10 hráčů mohou zahrát i majitelé futuristických brýlí k PlayStationu 5. To znamená včetně hlasových funkcí a rukou! Interaktivitu bude hra notně využívat i k plnění všelijakých úkolů, zatímco zrádce se snaží na vesmírné lodi zavraždit co nejvíce členů posádky a ideálně ještě vinu svést na někoho jiného.