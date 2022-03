Známe dubnovou nabídku čtyř her pro majitele Xboxů s předplatným Games with Gold

30. 3. 2022 13:42 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Služba Games with Gold už zažila lepší měsíce, ale protože nastává nepříjemné herní sucho, možná vám čtveřice dubnových her ještě přijde vhod. Od začátku do konce měsíce si můžete přivlastnit steampunkovou skákačku Another Sight, v níž se přepínáte mezi dvěma postavami ve viktoriánském Londýně.

V první půlce dubna bude k dispozici tycoon Outpost Kaloki X, v němž se živíte prodejem limonády ve vesmíru, zatímco ve druhé půlce měsíce si zazávodíte na motorkách a čtyřkolkách v MX vs ATV Alive. Nakonec od půlky dubna do půlky května vás bude chtít zaujmout logická plošinovka Hue.