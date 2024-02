Závody F1 24 zřejmě vyjdou na konci května

Proslulý insider billbil-kun pravděpodobně odhalil první informace o zatím neoznámeném nadcházejícím ročníku závodní série F1 od studia Codemasters a vydavatelství EA Sports. F1 24 podle něj vyjde 31. května ve dvojici edicí, přičemž ta prémiová umožní začít závodit o tři dny dříve, tedy už 28. května. Předplatitelé služby EA Play by se pak měli dočkat 10hodinové trial verze.

K oficiálnímu představení hry a spuštění předobjednávek podle insidera dojde už příští týden v úterý 27. února. F1 24 má dorazit na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Standardní edice na PC má stát 70 eur a speciální 90 eur, na konzolích je pak prý cenovka v obou případech o 10 eur vyšší.

