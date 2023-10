Zářijovému žebříčku prodejů v obchodu Xzone vévodí Starfield

3. 10. 2023 15:30 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Herní obchod Xzone sdílel svůj tradiční měsíční žebříček nejprodávanějších her, tentokrát za uplynulé září. Podle očekávání se do jeho čela probojovalo vesmírné RPG od Bethesdy – Starfield.

Zahanbit se ale nenechal ani restart krvavého sportu v Mortal Kombat 1 na druhém místě nebo prolhaný Pinocchio v soulsborne akci Lies of P, který uzmul bronz. Do první pětky se ještě probojovaly arkádové závody The Crew Motorfest a fotbalová simulace EA Sports FC 24, která vyšla na konci měsíce, jinak by pravděpodobně do žebříčku promluvila výrazněji.

zdroj: Foto: Xzone

V oblasti konzolí stále vede PlayStation 5 s mechanikou, zatímco u sběratelských karetních her jasně dominuje Magic: The Gathering s novou edicí Wilds of Eldraine i starším crossoverem Tales of the Middle-Earth.

Obchod nezapomněl zmínit ani prodeje dodatečných produktů, z nichž se zákazníkům nejvíce zalíbila desková novinka Zaklínač: Starý svět. Zamlouvaly se i oba díly oficiálního artbooku k hernímu fenoménu Elden Ring, které sbírkou koncept artů přibližují tvůrčí proces a vizuální zpracování jednotlivých předmětů, míst i nepřátel.