Zapomenuté Ancestors: The Humankind Odyssey slaví nový prodejní milník

Jo tahle hra, možná jste si řekli po rozkliknutí článku. Ano, v podstatě zcela zapomenutá akční adventura Ancestors: The Humankind Odyssey od studia Panache Digital Games složeného z veteránů, kteří pracovali na sérii Assassin's Creed (včetně zakládajícího Patrice Désiletse), po téměř čtyřech letech od vydání slaví více než 1,5 milionu prodaných kopií.

Takové číslo se možná zdá jako neúspěch, avšak s ohledem na to, jaká hodnocení si titul odnášel, to lze považovat za mírný sukces. Pro zajímavost je možné uvést, že milník 1 milionu se slavil v květnu roku 2021. Takže dalšího půlmilionu jednotek trvalo prodat necelé dva roky.

Jestli se někdy dočkáme dříve spekulovaného pokračování, to je otázkou, na kterou aktuálně odpověď nezná ani křišťálová koule. Nicméně tým se neustále rozrůstá a z původních 7 členů už dnes zaměstnává 50.

