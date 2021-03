Za týden se představí druhé rozšíření Doom Eternal. Mrkněte na obrázek

8. 3. 2021 13:28 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Doom Eternal se koncem minulého roku dočkal svého prvního rozšíření The Ancient Gods, Part One. Jak už název naznačoval, nezůstane jen u něj a druhá část, tedy rozšíření The Ancient Gods, Part Two, se nám představí již příští týden.

Zatím dostáváme jen jediný obrázek, ale také příslib, že už příští pondělí 15. března zhlédneme teaser trailer chystaného DLC. Nepůjde tedy zřejmě o vydatnější záběry z hraní, ale první ochutnávku.

Předchozí rozšíření The Ancient Gods, Part One si Miloš Bohoněk pochvaloval a v recenzi ho opatřil osmičkou mimo jiné za pořádnou obtížnost a více téhož skvělého obsahu.