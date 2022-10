Za týden se dozvíme víc o The Lord of the Rings: Return to Moria

19. 10. 2022 10:32 | Bleskovky | autor: Václav Pecháček

O chystané hře The Lord of the Rings: Return to Moria zatím víme to, že jde o budovatelský survival, který se odehrává v nejslavnějším trpasličím městě Khazad-dûm po zničení Prstenu moci. Taky nám bylo oznámeno, že významnou roli bude hrát kooperace a procedurální generování obsahu.

Kdyby vám to bylo málo, vyhlížejte 25. říjen. Tehdy se na populárním youtube kanále The Nerd of the Rings sejdou tvůrci hry z Free Range Games a dr. Corey Olsen neboli Tolkien Professor. Diskuze se bude točit právě kolem návratu do Morie, toho, co můžeme od hry v příštím roce čekat a jak se tvůrci snaží dosáhnout autentičnosti vzhledem ke zdrojovému materiálu.