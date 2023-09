Z Riot Games odchází vedoucí vývoje mobilního League of Legends: Wild Rift

Ze studia Riot Games po necelých čtyřech letech odchází Jared Berbach, který v poslední době působil jako vedoucí vývoje mobilního spin-offu League of Legends: Wild Rift. Tvůrce to veřejně prozradil na svém Twitteru.

Podle jeho prohlášení, kde mimo jiné děkuje svým spolupracovníkům i samotné firmě, zřejmě nešlo o rozchod ve zlém a Berbach se k němu staví pozitivně. Důvodem je propouštění a snižování pracovních sil v rámci společnosti.

Odchod navazuje na lednové propouštění, během kterého z Riot Games odešlo celkem 46 zaměstnanců. V roce 2022 se navíc společnost rozhodla pozastavit e-sportové turnaje pro Wild Rift v západních zemích, jelikož chtěla své síly zaměřit na Asii.

Hey fam. Professional update!



After just short of 4 years at @riotgames, it’s time for me to embark on the next chapter of my career! Unfortunately, like many others throughout the games industry in 2023, my role was affected by a reduction in force... pic.twitter.com/4cosuNKgLo