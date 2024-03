Xbox chystá stream Partner Preview s hrami od Capcomu, EA a dalších

5. 3. 2024 12:15 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Xbox si na zítřek přichystal stream Partner Preview, kde představí hry od třetích stran, které by brzy měly dorazit na jeho konzole a PC. Konat se bude ve středu 6. března od 19:00, prezentace složená z trailerů, záběrů z hraní i zákulisních záběrů potrvá zhruba půl hodiny.

Na zoubek bychom se měli podívat metroidvanii Tales of Kenzera: Zau od dabéra Bayeka z Assassin's Creed Origins, Abubakara Salima, kterou vydává EA. Xbox slibuje také nové záběry z hraní Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, stejně jako novinky ohledně akčního RPG The First Berserker: Khazan, které Nexon představil v závěru loňského roku na The Game Awards.

Stream můžete sledovat na YouTube či na Twitchi.