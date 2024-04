World of Goo 2 se odkládá, logické hry se dočkáme v létě

Pokračování kultovní logické hry World of Goo 2 hlásí odklad. Puzzle s roztomilými kuličkami slizu jsme si měli zahrát koncem května, datum vydání se ale posouvá o více než dva měsíce na 2. srpna. Co za odkladem stojí, tvůrci z Tomorrow Corporation neuvádí. S humorem sobě vlastním ale říkají, že posunutí termínu nabízejí zcela zdarma.

We are pumping so much Goo into World of Goo 2, that we need to enhance the game's launch date by moving it to Aug 2, 2024. We are proud to offer you this enhancement free of charge! Seriously, though: We appreciate your patience. https://t.co/MYHYRhZQi5 pic.twitter.com/KhYfgnBJqB