Way of the Hunter ukazuje krásnou Transylvánii a její zvířectvo

13. 7. 2022 10:52 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Od vydání slovenské lovecké simulace Way of the Hunter nás dělí pouhý měsíc a tvůrci nyní prozrazují, kde v Evropě budeme lovit. A co tam budeme lovit. Nový trailer poskytuje záběry z překrásné hornaté Transylvánie rozprostírající se na 144 kilometrech čtverečních.

Zdejší lesy, pastviny a skalnaté svahy obývají tvorové jako jelen evropský, liška obecná, muflon evropský, vlk obecný, kamzík horský, jezevec lesní, daněk evropský, zajíc polní, srnec obecný, prase divoké či husa velká.

Way of the Hunter vyjde 16. srpna na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S.