Watch Dogs Legion vyjde 10. listopadu na nových Xboxech

Do postbrexitového Londýna ve Watch Dogs Legion můžete vyrazit 29. října na počítačích, Stadii, PlayStationu 4 a Xboxu One. Ale jen o pár dní později vtrhne na trh dvojice konzolí Xbox Series X a Xbox Series X, na kterých nebude třetí díl hackerské městské akce chybět.

Watch Dogs Legion bude launchový titul obou konzolí od Microsoftu, takže s ním můžete počítat rovnou 10. listopadu. V případě, že jste si již předobjednali verzi pro aktuální Xbox One (X, S), dostanete zdarma upgrade na nový Xbox. Platí to i v případě aktuální a nové generace PlayStationu, ale stále nevíme, kdy a za kolik vyjde PlayStation 5.

Níže se ještě podívejte na trojici obrázků s aplikovaným ray tracingem.

