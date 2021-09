Warner Bros prozradili, kdy se dozvíme víc o Gotham Knights

Původně jsme si akční single/kooperačku Gotham Knights měli zahrát již letos, ale jako mnoho jiných her ji postihl odklad na příští rok způsobený pandemií. Tuto zprávu jsme se dozvěděli již v březnu a od té doby vlastně nic nového o očekávané superhrdinské hře nezaznělo. To se zanedlouho změní.

Tvůrci na svém Twitteru odhalili nový obrázek, který bude hru doprovázet na každém kroku a zároveň přislíbili, že se nových informací dočkáme 16. října v 19:00 v rámci digitálního festivalu DC FanDome. Pokud jste nedočkaví, můžete na oficiální stránce sledovat odpočet…

Your Legacy Begins Now. Step Into the Knight. #GothamKnights pic.twitter.com/XGb8hLaHl9