Vyzvedněte si v Epicu brutální plošinovku Super Meat Boy Forever

23. 2. 2024 13:00 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Po minulé nadílce trilogie Fallout se v Epic Games Storu zase trochu zvolňuje, když si po následující týden můžete zadarmo přidat do sbírky zběsilou a lehce brutální hru Super Meat Boy Forever. Na rozdíl od původního Super Meat Boye se jedná o takzvaný auto-runner, tedy ikonická postavička běží sama a na vás je to ostatní: Klouzání, skákání a vyhýbání se nástrahám.

Není to sice už taková pecka, ale zadarmo se ani koni na zuby nekouká. A pokud vás to chytne, tak vězte, že ve hře je přes 5 tisíc úrovní, takže by vám měla vydržet na opravdu hodně dlouho. Příští týden ve čtvrtek ji vystřídá další auto-runner Aerial_Knight’s Never Yield.