Vyzkoušete si demo Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

9. 3. 2023 11:20 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Nové dobrodružství drsné čarodějky Bayonetty tentokrát nebude plné vyzývavé vlasové magie a frenetické střelby, ale zavede nás do dětství stínové čarodějnice v Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. U nás už jste si mohli přečíst Patrikovy dojmy ze stylizované pohádky, ale teď si můžete výlet do minulosti vyzkoušet na vlastní kůži.

Na e-shopu Nintenda si totiž můžete stáhnout demoverzi. Ta vás provede úvodní částí hry, navíc si dosažený postup můžete po vydání převést i do plné hry. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon vychází 17. března exkluzivně na Nintendo Switch.