Vyzkoušejte konzolové demo One Piece Odyssey

11. 1. 2023 10:25 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Pomůžete Luffymu stát se pirátským králem? Vzhledem k tomu, že se mu to za požehnaných 25 let existence mangy a anime One Piece stále ještě nepovedlo, vsadil bych se, že by drobnou asistenci neodmítl. Na druhou stranu, Ash taky vyhrál mistrovství světa Pokémonů teprve nedávno...

Plná verze RPG One Piece Odyssey vychází už zítra (na počítače), respektive pozítří (na konzole). Zda bude stát za investici, můžete posoudit sami, protože Bandai Namco uvolnilo demo pro PlayStation i Xbox. Počítače v tomto ohledu tentokrát přišly zkrátka.

A pokud by vás tematika zaujala, můžete se třeba začít dívat na příslušné anime. Jen si na něj vyhraďte trochu víc času, zrovna totiž vyšel díl s pořadovým číslem 1046.