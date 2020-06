Vývojářský deníček rozebírá systémy progrese v MMORPG New World

25. 6. 2020 14:55 | autor: Patrik Hajda

Co by to bylo za MMORPG, kdybyste si v něm nevylepšovali svou postavu? V nadcházejícím New World na vás čeká rovnou pět oblastí, ve kterých se budete postupně zlepšovat. Tou nejočividnější jsou atributy, které vás po utracení nasbíraných bodíků udělají silnějším a chytřejším protivníkem. Vylepšováním umění se zbraněmi jsou vaše útoky smrtelnější, a odemykáte si tak cestu k lepším zbraním.

Můžete se zaměřit na vylepšování craftingu a odemykat si nové recepty, bude vás zajímat vaše reputace v různých frakcích a konečně vám poroste i vaše postavení v teritoriu jednoduše tím, že v něm budete trávit čas. Tímto způsobem se dostanete nejen k vybavení usnadňujícímu váš pobyt v daném teritoriu, ale časem si vysloužíte dokonce vlastní dům.

Podrobnější rozbor systémů progrese chystaného MMORPG New World, které vyjde už 25. srpna, najdete v následujícím videu: