Vývoj předběžného přístupu Jumplight Odyssey končí. Studio League of Geeks propouští

26. 2. 2024 14:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Studio League of Geeks v prosinci přišlo o víc než polovinu zaměstnanců. Masivní propouštění se dotklo asi 35 pozic. Skončil například celý tým, který vyvíjel simulátor života na vesmírné lodi Jumplight Odyssey, jež vloni vyšel v předběžném přístupu. Dokončení se tak nejspíš nikdy nedočká.

„Rostoucí náklady, horší směnný kurz mezi australským a americkým dolarem, špatné prodeje Jumplight Odyssey i snižování investic napříč průmyslem nás dostalo do pozice, ve které nejsme schopni financovat vývoj hry až do verze 1.0, která byla v plánu na druhé čtvrtletí letošního roku,“ říká ve vyjádření šéf studia Trent Kusters. Zbytek týmu League of Geeks před několika dokončil a vydal remake kultovní strategie Solium Infernum.