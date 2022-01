Vyšlo samostatně hratelné rozšíření Serious Sam: Siberian Mayhem

26. 1. 2022 12:15 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Teprve před dvěma týdny oznámený, samostatně hratelný datadisk Serious Sam: Siberian Mayhem vycházející z nevalné střílečky Serious Sam 4 právě dorazil do obchodů. Na Steamu ho koupíte s počáteční slevou za 18 eur, od 3. února se po vás bude chtít dvacka.

Jak už název napovídá, vydáte se do promrzlého srdce Ruska, kde si to vyříkáte s tolik známými hordami roztodivných nepřátel. Kratší výlet pro vás přichystal pouhých pět misí a početný zástup zbraní včetně několika nových kousků. Pokud na sérii Serious Sam nedáte dopustit, víte, co máte dělat.