Vyšlo nové Just Dance

5. 11. 2021 11:42 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Po roce je tu již tradičně další díl taneční série Just Dance. Revoluce se ani tentokrát nekoná, prostě si s ročníkem Just Dance 2022 kupujete čtyřicítku nových písniček, mezi nimiž nechybí například Believer od Imagine Dragons, Buttons od kolaborace Pussycat Dolls a Snoop Dogga či Happier Than Ever od Billie Eilish. Kompletní seznam nových songů najdete zde.

Vrací se klasické módy jako Sweat, Co-op a Kids včetně možnosti hrát až v šesti skrze Just Dance Controller App, která sleduje vaše pohyby s použitím mobilního zařízení s Androidem či iOS. Po zakoupení budete mít na měsíc na zkoušku přístup k předplatnému hry, které obsahuje dalších 700 písniček.

Just Dance 2022 najdete na PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One, Xboxu Series X|S, Switchi a Stadii.