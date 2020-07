Vyšel Paper Mario: The Origami King. Podívejte se na světy, které ukrývá

17. 7. 2020 14:22 | autor: Patrik Hajda

Vydání nového Maria, který vás vezme do papírového světa, doprovází informacemi nabytý trailer, který vám nedoporučuji shlédnout v případě, že si chcete vše – včetně prostředí – odhalit sami. Video totiž ukazuje spoustu rozličných biomů, způsobů cestování a dalších aktivit, které na vás čekají.

V zahraniční už dávno mají recenze, které na Metacriticu dávají dohromady 81 bodů ze sta. Není to tedy taková pecka jako jiné hry od Nintenda, ale ani krok vedle. My budeme mít recenzi hry Paper Mario: The Origami King o něco později, protože novinářské kopie pro Českou republiku nedorazily výjimečně s předstihem.