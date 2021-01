Vydavateli Descenders po oznámení odkladu Riders Republic spadl kámen ze srdce

V naší dnešní dřívější bleskovce jsme vás informovali o odkladu adrenalinových závodů Riders Republic od Ubisoftu na neurčito. Zatímco některé hráče odklady zklamávají, jiní mají radost, že hra nevyjde rozbitá. A pak jsou tu ještě menší vydavatelé jako No More Robots, pro které je to vyložená slast pro uši.

Vydavatel hry Descenders totiž považuje Riders Republic za přímého konkurenta ohrožujícího další životnost hry. Podle něj novinka Ubisoftu buď pomalu zabije úspěšné a opěvované Descenders, nebo naopak napomůže prodejům, nebo se může stát, že se mine jakýmkoliv účinkem.

Ve studiu každopádně jásají, protože teď mají mnohem víc času na další rozšiřování Descenders a zároveň doufají, že hru dostanou na nové konzole ještě před Ubisoftem. Jde o zajímavý vhled do malého vydavatelství, které má logický vítr z francouzského giganta. Více v následujícím vláknu:

