Vydání Vampire Survivors na PlayStationu brzdí certifikace Sony

Tvůrci upírského šílenství Vampire Survivors, studio Poncle, letos v dubnu přislíbili, že si veleúspěšná akce během léta doplní portfolio platforem o chybějící PlayStation. Datum vydání na konzoli od Sony ale zatím stále nemá a autor hry teď vysvětluje, v čem spočívá zádrhel.

Port hry už je hotový, zdržení nicméně spočívá v certifikačním procesu a implementaci trofejí, kterých Vampire Survivors mají opravdu požehnaně. „Je to poprvé, co tímhle procesem procházíme, takže to trvá trochu déle než obvykle. Taky jsme trochu experimentovali s trofejemi, aby byly co nejlepší. Ale dáme vám vědět, jakmile budeme mít jisté datum!“ vysvětluje Poncle, proč si na upíří masakr na PlayStationu budeme muset ještě počkat.

as it's now summer we've had a lot of people asking when the PlayStation release will be happening



we want to keep you all updated, as we still don't have a release date to share, but wanted to let you know why