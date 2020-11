Vychází Yakuza: Like a Dragon. Vydejte se do nového, horšího Japonska

10. 11. 2020 16:32 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Dnes kromě Xboxu Series X a S a pěkné řádky dalších her vychází také nový díl série Yakuza pro PC, PlayStation 4, Xbox One a samozřejmě i pro oba nové Xboxy. Pro Japonce jde sice o záležitost už z letošní zimy, západní hráči si ale na příběh Ičibana Kasugy s podtitulem Like a Dragon museli počkat až do listopadu.

Jde sice o osmý díl zaběhnuté série, tvůrci ze Segy se ale tentokrát vytasili s řádkou novinek. Hlavní hrdina Ičiban si odpykal 18letý trest za zločin, který nespáchal, aby ochránil svého mentora. Musí tedy zjistit, proč ho členové jeho klanu před lety zradili.

Pomůže mu v tom (vůbec poprvé v sérii) parta nepravděpodobných hrdinů. Bývalý ošetřovatel Nanba, policejní odpadlík Adači a hosteska Saeko se společně s Ičibanem vydávají na misi. Další „poprvé“ pro Yakuzu je změna v soubojovém systému – ten je tentokrát tahový, po vzoru klasických JRPG. Mimo partiček výtržníků vás v uličkách Jokohamy čeká také množství typických miniher: závodění v motokárách, karaoke, arkádové automaty či lovení plyšáků chňapákem.

Do Yakuza: Like a Dragon se můžete pustit rovnou, nebo si počkat na naši recenzi, která vyjde v brzké době.